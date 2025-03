Nowa piosenka Kanye Westa wywołała burzę w sieci. Raper wciągnął w swój kontrowersyjny projekt P. Diddy’ego, który czeka na proces, oraz swoją 11-letnią córkę North West. Kim Kardashian próbowała zablokować premierę, ale raper zagroził jej…wojną!

North West w nowej piosence Kanye! Kim Kardashian próbowała interweniować, ale raper zagroził „wojną”

Kanye West znowu szokuje. Właśnie wypuścił nowy utwór ,,Lonely Roads Still Go to Sunshine”, w którym gościnnie występują Sean „Diddy” Combs, jego syn King i 11-letnia North West. Brzmi jak kolejne rapowe collabo? Niekoniecznie. Jednym ze współtwórców nagrania jest P. Diddy, który siedzi w areszcie i czeka na proces w sprawie handlu ludźmi w celach seksualnych.

Diddy, który jeszcze niedawno był jednym z najpotężniejszych ludzi w branży muzycznej, dziś mierzy się z poważnymi oskarżeniami. Prokuratura zarzuca mu handel ludźmi, udział w siatce przestępczej oraz wykorzystywanie kobiet, a jego akt oskarżenia liczy aż 14 stron.

Raperowi odmówiono możliwości wyjścia za kaucją, co wskazuje na to, że zarzuty wobec niego są naprawdę poważne. Mimo to Kanye West otwarcie go broni, twierdząc, że jego przyjaciel padł ofiarą spisku.

Okazuje się, że Kim Kardashian od dawna starała się zablokować udział North w tym projekcie. Wyciekły wiadomości, które rzekomo wymieniła z Kanye Westem. Według TMZ, celebrytka przypomniała raperowi, że oficjalnie zarejestrowała imię córki jako znak towarowy, co miało uniemożliwić jego wykorzystanie bez jej zgody.

„Nie będę już nigdy z tobą rozmawiać.” – miał odpisać Kanye.

Kim tłumaczyła, że zrobiła to wyłącznie po to, aby North mogła sama zarządzać swoim wizerunkiem, gdy skończy 18 lat. „Wysłałam dokumenty, żeby nie mogła być w piosence Diddy’ego, to dla jej ochrony” – podkreśliła.

Ale West nie odpuszczał. Zagroził, że jeśli nie wycofa swojego sprzeciwu, rozpocznie wojnę. „Żadne z nas nie przetrwa publicznej katastrofy, która z tego wyniknie. Będziesz musiała mnie zabić” – napisał w wiadomości.

Dodatkowym skandalem jest fakt, że Diddy, którego raper tak ochoczo wspiera, przebywa obecnie w więzieniu, oskarżony o handel ludźmi i inne poważne przestępstwa seksualne. Proces ma rozpocząć się w maju, a sam Combs nie przyznaje się do winy.

Kanye nie tylko nie odciął się od swojego dawnego mentora, ale wręcz publicznie go broni. W lutym stanął w obronie Diddy’ego, twierdząc, że został wrobiony i powinien zostać uwolniony. Wtedy też zaprosił synów rapera do swojego domu, gdzie wręczył im ubrania swojej marki.

Czy umieszczanie własnej córki w projekcie, który choć częściowo powiązany jest z osobą tak mocno oskarżaną w mediach, to kolejny dowód na to, że West stracił kontakt z rzeczywistością? Kim Kardashian najwyraźniej miała swoje powody, żeby zablokować ten utwór… Ale wygląda na to, że Kanye w tej bitwie nie bierze jeńców.