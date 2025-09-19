Maciej Pela o wprowadzaniu nowego partnera w życie córek. To naprawdę myśli o Rogacewiczu!?
Tancerz powiedział wprost, co myśli na ten temat!
Maciej Pela to znany i lubiany tancerz oraz osobowość medialna. Jakiś czas temu głośno zrobiło się o nim za sprawą rozstania z Agnieszką Kaczorowską. Teraz Pela udzielił intrygującego wywiadu, w którym wyznał, jaki ma stosunek do wprowadzania nowego partnera w życie swoich dzieci. Czyżby mówiąc to, miał na myśli nowego ukochanego Agnieszki?
Maciej Pela ujawnia, co myśli o nowym partnerze w życiu dzieci
Warto wspomnieć, że Maciejem Pela i Agnieszka Kaczorowska przez lata tworzyli jedną z najgorętszych par w show-biznesie. Para doczekała się także dwóch córek: Gabrysi i Emilki. Po 7 latach małżeństwa para zdecydowała się rozstać, a obecnie aktorka i tancerka znalazła miłość u boku aktora Marcina Rogacewicza, z którym także tworzy taneczną parę w programie „Taniec z Gwiazdami”.
Maciej Pela udzielił teraz szczerego wywiadu na temat rodzicielstwa w rozmowie z „Na otwartym sercu”. W trakcie rozmowy padło pytanie także o wprowadzeniu nowego partnera do życia ich córek, na co Pela odpowiedział:
Rodzic na pewno powinien zakomunikować tego typu sytuacje, że mogą nastąpić. Ale mimo wszystko nie wiem, czy rodzic jest w stanie to wytłumaczyć, bo musi wytłumaczyć, dlaczego. Żeby wytłumaczyć dlaczego ten nowy partner się pojawia, musi wytłumaczyć w sposób zrozumiały dla dziecka, dlaczego rodzina została rozbita bądź się popsuła – tłumaczył Maciej Pela.
Tancerz dodał, że w tym momencie jego córki nie zadają takich pytań o partnerów i dodał, że zmierzyć się z tym powinien ten rodzic, który jest w danej sytuacji.
Nie sądzę, że byłbym w stanie w 100% wyjaśnić dzieciom sytuację pojawienia się nowego partnera. Odpowiedzialność bierze ten rodzic, który daną rzecz robi (…). Teraz tych pytań nie ma. Nie wiem, czy one się pojawią za miesiąc, za dwa. Nie wiadomo, jaka będzie sytuacja za rok – wyznał.
