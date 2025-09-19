Maciej Pela to znany i lubiany tancerz oraz osobowość medialna. Jakiś czas temu głośno zrobiło się o nim za sprawą rozstania z Agnieszką Kaczorowską. Teraz Pela udzielił intrygującego wywiadu, w którym wyznał, jaki ma stosunek do wprowadzania nowego partnera w życie swoich dzieci. Czyżby mówiąc to, miał na myśli nowego ukochanego Agnieszki?

Kaczorowska i Rogacewicz po raz pierwszy po ogłoszeniu związku: „Do tej pory nie mogę się pozbierać…”

Maciej Pela ujawnia, co myśli o nowym partnerze w życiu dzieci

Warto wspomnieć, że Maciejem Pela i Agnieszka Kaczorowska przez lata tworzyli jedną z najgorętszych par w show-biznesie. Para doczekała się także dwóch córek: Gabrysi i Emilki. Po 7 latach małżeństwa para zdecydowała się rozstać, a obecnie aktorka i tancerka znalazła miłość u boku aktora Marcina Rogacewicza, z którym także tworzy taneczną parę w programie „Taniec z Gwiazdami”.

Intymne wyznanie Rogacewicza i Kaczorowskiej! Aktor nie wytrzymał i zalał się łzami na wizji (WIDEO)

Maciej Pela udzielił teraz szczerego wywiadu na temat rodzicielstwa w rozmowie z „Na otwartym sercu”. W trakcie rozmowy padło pytanie także o wprowadzeniu nowego partnera do życia ich córek, na co Pela odpowiedział:

Rodzic na pewno powinien zakomunikować tego typu sytuacje, że mogą nastąpić. Ale mimo wszystko nie wiem, czy rodzic jest w stanie to wytłumaczyć, bo musi wytłumaczyć, dlaczego. Żeby wytłumaczyć dlaczego ten nowy partner się pojawia, musi wytłumaczyć w sposób zrozumiały dla dziecka, dlaczego rodzina została rozbita bądź się popsuła – tłumaczył Maciej Pela.

Kaczorowska i Rogacewicz w końcu to OGŁOSILI! Zrobili to na oczach całej Polski (FOTO)

Tancerz dodał, że w tym momencie jego córki nie zadają takich pytań o partnerów i dodał, że zmierzyć się z tym powinien ten rodzic, który jest w danej sytuacji.