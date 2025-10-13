Widzowie sugerują, że Rogacewicz mówił o byłej żonie w „Tańcu z Gwiazdami”! „Skandal na wizji!”
Marcin Rogacewicz poruszył jurorów, ale rozwścieczył widzów. W sieci burza.
Marcin Rogacewicz w piątym odcinku „Tańca z Gwiazdami” wywołał prawdziwe poruszenie. Jego taniec z mamą i Agnieszką Kaczorowską wzruszył jury, jednak internauci nie pozostawili na aktorze suchej nitki. Wszystko przez jego szczere wyznanie o utracie kontaktu z mamą. W sieci zawrzało.
Tomasz Wygoda wprost o relacji Rogacewicza z mamą. Nie mieli kontaktu przez 12 lat!
Rogacewicz poruszył jurorów, ale rozwścieczył widzów. W sieci burza po jego wyznaniu
Piąty odcinek „Tańca z Gwiazdami” dostarczył widzom ogromnych emocji. Uczestnicy wystąpili na parkiecie z najbliższymi osobami, a każdy taniec był osobistą opowieścią o rodzinie, miłości i przebaczeniu.
Rogacewicz zalał się łzami i nie mógł przestać po występie z mamą: „Jestem z najważniejszymi kobietami”
Najwięcej komentarzy wzbudził Marcin Rogacewicz, który zaprezentował walca wiedeńskiego w towarzystwie mamy Ewy i Agnieszki Kaczorowskiej. Choć występ przyniósł mu wysokie noty od jurorów – 37 punktów, to nie taniec, a jego emocjonalne słowa przed kamerą sprawiły, że widzowie zaniemówili.
W pewnym momencie mojego życia straciłem kontakt z mamą na 12 lat. Wydarzyło się tak dlatego, że uległem w pewnym momencie swojego życia manipulacji. Jakie szczęście, że odzyskałem mamę po dwunastu latach – wyznał aktor.
Mama aktora dodała z wyraźnym wzruszeniem: ,,Ciężko to było przejść. To był bardzo trudny okres, nawet chodziłam na terapię, żeby to zrozumieć. Odzyskałam syna i budujemy teraz relację na nowo.”
Chociaż występ poruszył jury i część publiczności, w sieci szybko pojawiła się fala krytyki. Widzowie zaczęli doszukiwać się drugiego dna w słowach aktora. Część internautów uznała, że Rogacewicz mógł nawiązywać do swojej byłej żony, z którą był związany przez wiele lat.
- „Czy ja dobrze zrozumiałam, że Marcin uległ manipulacji, którą zafundowała mu była żona?”,
- „Wyszło na to, że nie miał kontaktu z matką przez żonę, bo z żoną był 12 lat i właśnie tyle nie widział matki”,
- „Pozbawione szacunku do przeszłości zachowanie. Niesmaczne i nieeleganckie”,
- „Widać, że płacz pod publikę, dramat”,
- „Mógł sobie darować te teksty, chociażby przez wzgląd na dzieci” – czytamy pod oficjalnym nagraniem występu na Instagramie programu.
Niektórzy widzowie przyznali, że mimo technicznie poprawnego tańca, emocje aktora były przesadzone i wymuszone. Inni bronili go, twierdząc, że takie wyznanie wymagało ogromnej odwagi.
Klient Marcina Rogacewicza ujawnia, o czym jeszcze niedawno rozmawiali. Mówił o rodzinie, żonie i dzieciach…
Nie wszyscy internauci przyłączyli się do fali krytyki. Część komentujących apelowała o większą empatię i ostrożność w ocenianiu słów aktora.
- „Nic o żonie nie powiedział, to tylko domysły ludzi”,
- „Ludzie, trochę empatii. Nie wiecie, co przeszedł”,
- „Zamiast oceniać, doceńcie, że człowiek po 12 latach odzyskał mamę” – pisali widzowie, podkreślając, że nie wszystko, co dzieje się za kulisami, jest czarno-białe.
Niezależnie od ocen, występ Rogacewicza stał się najbardziej komentowanym momentem odcinka, a jego wyznanie, jednym z najgłośniejszych tematów weekendu.
