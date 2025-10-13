Marcin Rogacewicz w piątym odcinku „Tańca z Gwiazdami” wywołał prawdziwe poruszenie. Jego taniec z mamą i Agnieszką Kaczorowską wzruszył jury, jednak internauci nie pozostawili na aktorze suchej nitki. Wszystko przez jego szczere wyznanie o utracie kontaktu z mamą. W sieci zawrzało.

Tomasz Wygoda wprost o relacji Rogacewicza z mamą. Nie mieli kontaktu przez 12 lat!

Rogacewicz poruszył jurorów, ale rozwścieczył widzów. W sieci burza po jego wyznaniu

Piąty odcinek „Tańca z Gwiazdami” dostarczył widzom ogromnych emocji. Uczestnicy wystąpili na parkiecie z najbliższymi osobami, a każdy taniec był osobistą opowieścią o rodzinie, miłości i przebaczeniu.

Rogacewicz zalał się łzami i nie mógł przestać po występie z mamą: „Jestem z najważniejszymi kobietami”

Najwięcej komentarzy wzbudził Marcin Rogacewicz, który zaprezentował walca wiedeńskiego w towarzystwie mamy Ewy i Agnieszki Kaczorowskiej. Choć występ przyniósł mu wysokie noty od jurorów – 37 punktów, to nie taniec, a jego emocjonalne słowa przed kamerą sprawiły, że widzowie zaniemówili.

W pewnym momencie mojego życia straciłem kontakt z mamą na 12 lat. Wydarzyło się tak dlatego, że uległem w pewnym momencie swojego życia manipulacji. Jakie szczęście, że odzyskałem mamę po dwunastu latach – wyznał aktor.

Mama aktora dodała z wyraźnym wzruszeniem: ,,Ciężko to było przejść. To był bardzo trudny okres, nawet chodziłam na terapię, żeby to zrozumieć. Odzyskałam syna i budujemy teraz relację na nowo.”

Chociaż występ poruszył jury i część publiczności, w sieci szybko pojawiła się fala krytyki. Widzowie zaczęli doszukiwać się drugiego dna w słowach aktora. Część internautów uznała, że Rogacewicz mógł nawiązywać do swojej byłej żony, z którą był związany przez wiele lat.

„Czy ja dobrze zrozumiałam, że Marcin uległ manipulacji, którą zafundowała mu była żona?” ,

, „Wyszło na to, że nie miał kontaktu z matką przez żonę, bo z żoną był 12 lat i właśnie tyle nie widział matki”,

„Pozbawione szacunku do przeszłości zachowanie. Niesmaczne i nieeleganckie”,

„Widać, że płacz pod publikę, dramat”,

„Mógł sobie darować te teksty, chociażby przez wzgląd na dzieci” – czytamy pod oficjalnym nagraniem występu na Instagramie programu.

Niektórzy widzowie przyznali, że mimo technicznie poprawnego tańca, emocje aktora były przesadzone i wymuszone. Inni bronili go, twierdząc, że takie wyznanie wymagało ogromnej odwagi.

Klient Marcina Rogacewicza ujawnia, o czym jeszcze niedawno rozmawiali. Mówił o rodzinie, żonie i dzieciach…