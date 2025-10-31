Agnieszka Kaczorowska tuż przed 8. odcinkiem „TzG” publikuje właśnie TO. Tylko czekała na ten moment!
Agnieszka Kaczorowska wraca z przytupem!
Na chwilę przed ósmym odcinkiem ,,Tańca z Gwiazdami” Agnieszka Kaczorowska postanowiła zaskoczyć swoich fanów wyjątkowym video opublikowanym na Instagramie.
Co szykuje po odejściu z „Tańca z Gwiazdami”?
Na profilu tancerka zaprezentowałą nagranie, w którym prezentuje się w pełnej energii i jest otulona białym futerkiem. Towarzyszy mu opis, który natychmiast rozpalił ciekawość obserwatorów:
Już za kilka dni…
Z potrzeby opowiedzenia historii, które pulsują rytmem życia, a jednocześnie poruszają i wpływają na wyobraźnię oraz kołyszą zmysły.
Dla każdej kobiety, która chce żyć, tańcząc swoją opowieść. Z odwagą. Z pasją. Na własnych zasadach — napisała Kaczorowska.
Tancerka na sam koniec postu, zostawiła swoich odbiorców z bardzo tajemniczym pytaniem:
Jak myślicie… co to będzie? #staytuned.
W komentarza od razu pojawiła się masa spekulacji . Wielu fanów podejrzewa, że Agnieszka szykuje wielki projekt taneczny lub nowy autorski projekt inspirowany tańcem i kobiecą siła, jak zaznaczyła w poście.
- „Czyżby coś z tańcem?”,
- „Nowy projekt? Już nie mogę się doczekać!”,
- „Aga, znów nas zaskoczysz!”.
W komentarzach pojawiła się reakcja jej partnera życiowego, Marcina Rogacewicza. Aktor pozostawił pod postem wymowne emoji, co tylko podsyciło spekulacje.
Jak myślicie, co Agnieszka Kaczorowska ma w planach?
Anonim | 31 października 2025
Mchyba choruje i trzeba jejnpomoc. Mniej hejtu
Artur | 31 października 2025
Bożena! Idź do domu…