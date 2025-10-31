Na chwilę przed ósmym odcinkiem ,,Tańca z Gwiazdami” Agnieszka Kaczorowska postanowiła zaskoczyć swoich fanów wyjątkowym video opublikowanym na Instagramie.

Co szykuje po odejściu z „Tańca z Gwiazdami”?

Na profilu tancerka zaprezentowałą nagranie, w którym prezentuje się w pełnej energii i jest otulona białym futerkiem. Towarzyszy mu opis, który natychmiast rozpalił ciekawość obserwatorów:

Już za kilka dni…

Z potrzeby opowiedzenia historii, które pulsują rytmem życia, a jednocześnie poruszają i wpływają na wyobraźnię oraz kołyszą zmysły.

Dla każdej kobiety, która chce żyć, tańcząc swoją opowieść. Z odwagą. Z pasją. Na własnych zasadach — napisała Kaczorowska.

Tancerka na sam koniec postu, zostawiła swoich odbiorców z bardzo tajemniczym pytaniem:

Jak myślicie… co to będzie? #staytuned.

W komentarza od razu pojawiła się masa spekulacji . Wielu fanów podejrzewa, że Agnieszka szykuje wielki projekt taneczny lub nowy autorski projekt inspirowany tańcem i kobiecą siła, jak zaznaczyła w poście.

„Czyżby coś z tańcem?”,

„Nowy projekt? Już nie mogę się doczekać!”,

„Aga, znów nas zaskoczysz!”.

W komentarzach pojawiła się reakcja jej partnera życiowego, Marcina Rogacewicza. Aktor pozostawił pod postem wymowne emoji, co tylko podsyciło spekulacje.

Jak myślicie, co Agnieszka Kaczorowska ma w planach?

