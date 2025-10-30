Anna Dec nie mogła uwierzyć w to, co spotkało Agnieszkę Kaczorowską. Odsłoniła kulisy!
Aż przykro tego słuchać... VIDEO.
Anna Dec zyskała szeroką rozpoznawalność jako prezenterka pogody w stacji TVN. Prowadziła także „Magazyn żeglarski” w TVN Meteo czy „Skarby z szafy” w TVN Style. Kobieta po 12 latach pracy w TVN-ie zakończyła swoją współpracę ze stacją. Teraz skupia się na nowych wyzwaniach, a w rozmowie z Kozaczkiem wyznała, że chętnie wzięłaby udział w „Tańcu z Gwiazdami”. Zdradziła również, że była oburzona tym, co się działo wokół Agnieszki Kaczorowskiej. Padły mocne słowa.
Anna Dec stanęła jak lwica za Agnieszką Kaczorowską. Sama mierzyła się z hejtem
Anna Dec w rozmowie z Kozaczkiem wyznała, że kocha taniec i jest ogromną fanką programu „Taniec z Gwiazdami”. Oglądała przed telewizorem zmagania Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Bardzo im kibicowała. Był też pod wrażenie Katarzyny Zillmann. Jak się okazuje, sama od lat marzy o udziale w tanecznym show:
Myślę, że przyjęłabym ofertę udziału w „Tańcu z Gwiazdami”. Oczywiście, jeżeli tylko ta propozycja zgrywałaby się w czasie z moimi innymi projektami. Jak najbardziej jestem na tak, ale na ten moment mam jeszcze zakaz konkurencji. Jestem zobowiązana umowami — podsumowała Anna Dec.
Następnie Anna Dec wyznała, że na co dzień jest daleko od krytykowania kogokolwiek. Nie mogła uwierzyć w to, jaka nienawiść wylała się na Agnieszkę Kaczorowską. Uważa, że tancerka oberwała bezpodstawnie, ale wie też, skąd bierze się hejt:
„Nie znam się prywatnie z Agnieszką. Jestem też daleka od tego, by wysyłać nienawiść stronę kogokolwiek. Ludziom tak łatwo się ocenia czyjeś wybory. Uważam, że to wynika z różnych powodów. Po prostu nasze społeczeństwo jest sfrustrowane, bardzo polaryzuje się ze względów politycznych i światopoglądowych. Niestety jest kilka aglomeracji, które są taką bańką, a pozostała część kraju żyje naprawdę w innym świecie. Cały czas jestem tą jedną nogą w tym innym świecie i pewne rzeczy rozumiem” — podsumowała Anna Dec.
