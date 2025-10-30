Rozwód Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli wreszcie ruszył z miejsca. Choć para już od dawna żyje osobno, formalności dopiero teraz nabierają tempa. Wyciekły szczegóły spotkań z prawnikami i planów rozprawy, a to, co ustalili, rzuca zupełnie nowe światło na ich relację po rozstaniu.

Tak Pela bawi się po przegranej Kaczorowskiej w „TzG”: „Wygrałeś los na loterii”

Wiadomo, co z rozwodem Kaczorowskiej i Peli. Szykują się na sądową batalię?

Agnieszka Kaczorowska przez ostatnie miesiące skupiała na sobie uwagę mediów głównie z powodu relacji z Marcinem Rogacewiczem. Pamiętamy jednak, że formalnie wciąż pozostaje żoną Macieja Peli, z którym dzieli dwie córeczki – Emilię i Gabrysię. Ich małżeństwo zawarte w 2018 roku wydawało się idealne, przynajmniej do czasu, gdy w październiku 2024 roku ogłosili rozstanie.

Agnieszka Kaczorowska zapytana o Macieja Pelę. Czy żałuje, że długo zwlekała z rozstaniem?

Od tego momentu w sprawie panowała cisza. Choć oboje mówili o wzajemnym szacunku i skupieniu na dzieciach, przez długie miesiące nie wpłynął żaden pozew rozwodowy. To zmieniło się dopiero latem 2025 roku. Jak ujawnia “Twoje Imperium”, w lipcu dokumenty trafiły do sądu, a wcześniej odbyło się kilka spotkań przy udziale prawników, podczas których ustalano warunki ugody.

Nie po to spędzili długie godziny na negocjacjach, by teraz kłócić się na sali – zdradza informator tygodnika.

Zgodnie z ustaleniami, kluczowym punktem ugody ma być naprzemienna opieka nad córkami oraz rozliczenia dotyczące wspólnego domu. Jak podają źródła, to Maciej Pela przejmie nieruchomość, ponieważ od roku samodzielnie spłaca kredyt. Agnieszka natomiast przygotowuje nowe lokum, które ma dzielić z dziećmi i obecnym partnerem.

Choć rozwód formalnie dopiero się rozpoczyna, wszystko wskazuje na to, że pierwsza rozprawa zaplanowana na początek listopada będzie też ostatnią. Para ma pojawić się w sądzie wspólnie, ale bez konfliktu.

Wszystko zostało omówione wcześniej, dlatego nie będzie żadnych emocjonalnych starć – twierdzi źródło magazynu.

Zakończenie małżeństwa ma przynieść Agnieszce Kaczorowskiej upragniony spokój i symboliczne zamknięcie pewnego etapu. Aktorka nie ukrywa, że w jej życiu rozpoczął się nowy rozdział, tym razem u boku Marcina Rogacewicza, z którym coraz częściej pokazuje się publicznie.

Kaczorowska i Pela w końcu przed sądem! Co to oznacza dla Rogacewicza?

Choć fani jeszcze niedawno zastanawiali się, czy rozwód w ogóle dojdzie do skutku, teraz wszystko wskazuje na to, że finał tej historii jest już naprawdę blisko.