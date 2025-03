Karolina Korwin Piotrowska ostro o zachowaniu Marianny Schreiber! „Lepiej zrobić to u specjalisty”

Później dziennikarka wypomniała, że osoby promowane w sieci od samego początku reprezentowały sobą bardzo niskie wartości i nigdy nie powinny być zapraszane na eventy oraz dziennikarze nie powinni z nimi przeprowadzać wywiadów:

Jeśli gity spod bloku, bandyci, kombinatorzy i panie lekkich obyczajów trafiają do mainstreamu, nazywa się ich „gwiazdami”, robi się z nimi usłużne i nakolannicze wywiady, zaprasza na ścianki, zaprasza do programów, rozkręca tę patologię, to nie ma się czemu dziwić. I na koniec: brawo, rodzice. To są idole waszych dzieci — dodała Karolina Korwin Piotrowska.