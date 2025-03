Lexy C. została zatrzymana przez CBŚP. Zarzucono jej udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Influencerka opowiedziała o głośnym zatrzymaniu i zdradziła szczegóły. Okazuje się, że została wywieziona do obcego miasta i nie mogła się skontaktować z nikim bliskim ze swojej rodziny. Lexy C. bardzo przeżyła całą tę sytuację. Wszystko opisała w najnowszym filmie na YouTube zatytułowanym: „Historia mojego zatrzymania (storytime)”.

Influencerka opublikowała w sieci film o swoim głośnym zatrzymaniu 12 marca 2025 roku. Kobieta razem z innymi czołowymi twórcami internetowymi i dziennikarzami została zatrzymana przez Centralne Biuro Śledcze Policji w związku z podejrzeniami o organizowanie nielegalnych loterii i wystawianie fałszywych faktur VAT.

Lexy C. jako pierwsza wyszła po przesłuchaniu i w nagraniu na YouTube, a także w swoim oświadczeniu, nie przyznawała się do popełnienia stawianych przez prokuraturę zarzutów. Przybliżyła fanom, jak wyglądało całe zdarzenie i jakie jej towarzyszyły wtedy emocje:

Jest 5:30. Budzę się. Próbuję jeszcze zasnąć i nagle słyszę dzwonek do drzwi. Od razu wiedziałam, że coś jest nie tak, bo dlaczego ktoś dzwoni o 6 rano? I nagle słyszę, jak ktoś wali do tych drzwi. […] Biegnę zobaczyć, kto stoi przed tymi drzwiami, a tam 10 policjantów – 8 facetów i 2 kobiety. Niektórzy byli zamaskowani. Oczywiście wielka panika mnie obeszła. Ja nie wiedziałam, co zrobić. Udawałam, że mnie nie ma w domu — podsumowała Lexy C.

