Małgorzata Rozenek-Majdan nie kryła oburzenia memem Vogule Poland, ale także komentowaniem wyglądu przez Karolinę Korwin Piotrowską. Zdaniem celebrytki nikt nie powinien w taki sposób oceniać czyjąś fizyczność i nijak to się ma do postawy feministycznej:

To zdjęcie przedstawia mnie i moje cztery koleżanki. A mimo to ktoś postanowił nas wrzucić do jednego worka i wystawić na publiczną ocenę, jako „klony”, „produkty skalpela”, „symptomy problemu cywilizacyjnego”. Tymczasem ja nie mam problemu z odróżnianiem ludzi. Może to nie my wyglądamy tak samo, tylko wy patrzycie na nas stereotypowo? I to jest prawdziwy problem – nie twarze kobiet, tylko sposób, w jaki świat je ocenia — podsumowała Małgorzata Rozenek-Majdan.