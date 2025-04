Jelly Fruit jest 20-letnim influencerem z Tczewa, który zyskał popularność za sprawą publikacji kontrowersyjnych treści w mediach społecznościowych. Jego energiczne, prześmiewcze, często skandalizujące transmisje na żywo przyciągnęły setki tysięcy obserwujących, a liczba jego fanów na TikToku już dawno przekroczyła 726 tysięcy osób. W ostatnim czasie chętnie nagrywał filmiki z Wojtkiem Golą oraz jego dziewczyną — Sofią. Jelly Fruit postanowił w rozmowie z Kozaczkiem skomentować kontrowersje wokół zatrzymania słynnego influencera.

Ile zarabia Jelly Fruit? Podał konkretne stawki!

Influencer wkrótce pojawi się w reality show „The 50”, który zadebiutuje już 4 kwietnia na platformie Prime Video. W związku ze zbliżającą się premierą programu influencer postanowił w wywiadzie dla Kozaczka zdradzić, co myśli o głośnym zatrzymaniu Wojciecha Goli.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że współzałożyciel federacji FAME MMA, został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) w marcu 2025 roku. Zatrzymanie było częścią śledztwa dotyczącego organizowania nielegalnych gier losowych w internecie oraz wystawiania nierzetelnych faktur VAT, co miało prowadzić do uszczuplenia należności Skarbu Państwa:

Tak ogólnie, to dalej mamy super kontakt. Bardzo lubię Wojtka, bo jest super człowiekiem. Prowadziliśmy wspólnie kanał, a niedługo wleci kolejny odcinek. Tylko musimy poczekać trochę jeszcze z niektórymi rzeczami. Dla mnie cała ta akcja z Wojtkiem to jest jakieś nieporozumienie. Szczerze mówiąc, takie mam zdanie w tym temacie. Wojtek jest moim zdaniem bardzo w porządku osobą. Jeśli kiedyś ktoś coś tam zrobił, no to sam nie wiem. Ja o nim zdania nie zmienię. Po prostu to, co mam już w głowie zakodowane, to jest to, jak go poznałem prywatnie. Spędziliśmy ze sobą trochę czasu, bo tak naprawdę było to kilka dni. Widzieliśmy się dzień w dzień, więc to całe zamieszanie nic nie zmieni — podsumował Jelly Fruit.