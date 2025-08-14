Karolina Kowalkiewicz jest byłą mistrzynią KSW i obecnie walczy w UFC. Wielu osobom jednak dała się poznać nie tylko z działalności sportowej… Od dłuższego czasu kobieta jako pierwsza sportsmenka w Polsce wyznała, że prowadzi również działalność w branży dla dorosłych. Karolina Kowalkiewicz ma konto na OnlyFans, z którego czerpie spore zyski. W jednym z wpisów na Instagramie zdradziła, dlaczego zdecydowała się na tego typu sposób na zarobek.

„Nie wyzwolisz się ode mnie, wrócę i cię poślubię” – historia miłości Emmanuela i Brigitte Macronów

Karolina Kowalkiewicz jest byłą mistrzynią KSW, a zarabia na OnlyFans. Zdradziła szczegóły!

Karolina Kowalkiewicz podzieliła fanów, kiedy wyznała, że ma konto na platformie dla dorosłych Only Fans. Jedni byli zachwyceni szczerością i autentycznością sportsmenki. Inni zarzucili jej chęć szybkiego zysku i brak klasy. Sama Kowalkiewicz tak odniosła się do całej sytuacji:

Mam to w d***e. Nikt za mnie mojego życia nie przeżyje, a ja mam prawo żyć, jak chcę. Wszystko robię w zgodzie ze sobą, ze swoim sumieniem, nikogo nie krzywdzę, nie robię nic złego czy niemoralnego. Niestety ludzie zawsze będą gadać, oceniać, krytykować, hejtować. Nie mam na to wpływu, więc mam to gdzieś — napisała na Instagramie.

Fagata o relacjach z rodzicami. Zdradza, czy akceptują to, że zarabia na OnlyFans