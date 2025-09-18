W 2. sezonie Good Luck Guys uczestnicy znów zostali zabrani na bezludne, tropikalne wybrzeże Tajlandii. 12 celebrytów porzuciło swoje wygodne życie, by zmierzyć się nie tylko z fizycznymi i logicznymi wyzwaniami, ale także z ekstremalnymi warunkami. Upał sięgający ponad 40 stopni, brak jedzenia i każdy dzień był walką z naturą, głodem i własnymi słabościami.

Monika Goździalska rozkręciła DRAMĘ w „Good Luck Guys 2”. Wściekła na Piotra Mroza!

2. sezonie Good Luck Guys. Piotr Mróz zdenerwował całą grupę

Uczestnicy dobrani w duety musieli sprostać wymagającym zadaniom i wyczerpującym konkurencjom. Liczył się spryt, odporność fizyczna i emocjonalna oraz umiejętność radzenia sobie w grupie. Celem programu było sprawdzenie wytrzymałości i sprytu zawodników, ale także wsparcie ważnej inicjatywy charytatywnej – zwycięska para przekaże nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych na wybrany przez siebie cel dobroczynny.

Plejada gwiazd na premierze 2. sezonu programu „Good Luck Guys”! Karolina Pisarek, Monika Goździalska, Piotr Mróz, Stifler… (FOTO)

Uczestnicy 2. odcinka:

Karolina Pisarek-Salla i Damian Glinka

Cezary „Czaro” Nykiel i Nadia Długosz

Paulina Hornik i Mikołaj „Tyszka” Tyszkiewicz

Piotr Mróz i Tamara Gonzalez Perea

Mariusz „Dżaga” Ząbkowski i Jakub Cheeer

Monika Goździalska i Czadoman

W ostatnim odcinku z programem pożegnali się Tamara Gonzalez Perea, Paulina Hornik i Mikołaj „Tyszka” Tyszkiewicz. Za nich do programu dołączył Stifler, który obecnie jest w parze w Piotrem Mrozem.

Konflikt pomiędzy Moniką Goździalską, a Piotrem Mrozem narasta. Aktor uważa, że prezenterka jest toksyczna i nastawia przeciwko niemu całą grupę. Z kolei Monika nie zgadza się z jego tekstami w stosunku do niej i reszty uczestników.

Mocne słowa Tamary Gonzalez Perea o uczestnikach „Good Luck Guys 2”! „Takich osób unikam”

Już w najbliższy piątek na Amazon Prime Video pojawi się nowy odcinek reality show Good Luck Guys. Produkcja od początku budzi sporo emocji. Uczestnicy walczą nie tylko o zwycięstwo, ale też mierzą się ze swoimi słabościami i zaciętą rywalizacją w grupie. W najnowszym fragmencie zapowiadanego odcinka widzowie mogą spodziewać się kolejnej awantury podczas ceremonii nominacyjnej.

W centrum zamieszania znalazł się Piotr Mróz, który nie krył oburzenia wobec zachowania niektórych uczestników. Aktor i zwycięzca „Tańca z Gwiazdami” stwierdził, że doskonale wiadomo, kto znajdzie się wśród nominowanych do opuszczenia programu: „My mamy ducha walki, nie chowamy się po dziurach, jak szczury” – powiedział stanowczo, rzucając oskarżenie w stronę rywali.

Wypowiedź Mroza podgrzała atmosferę, a reszta uczestników nie kryła zdziwienia ostrymi słowami. To już kolejna sytuacja, w której emocje podczas ceremonii sięgają zenitu. Wszystko wskazuje na to, że rywalizacja staje się coraz bardziej bezkompromisowa, a walka o miejsce w programie coraz ostrzejsza.

Po raz pierwszy w tym sezonie w furię wpadła Karolina Pisarek, która do tej pory była wycofana i nie wdawała się w konflikt. Natomiast po tych słowach Piotra Mroza nie wytrzymała.

Na te słowa oburzyła się cała grupa. Zobacz fragment 5. odcinka: