Katarzyna Warnke (43 l.) 4 miesiące temu została mamą. Aktorka urodziła córkę – Piotr Stramowski, mąż Kasi, został dumnym i zaangażowanym tatusiem.

Kasia bardzo szybko stanęła na nogi – już kilkanaście dni po porodzie gwiazda pojawiła się w Gdyni na Festiwalu Filmowym. W grudniu świeżo upieczona mama spakowała walizki i z mężem oraz córeczką poleciała na zimowy relaks na Florydę.

Kasia Warnke pierwszy raz zdradziła, jak się czuje po porodzie. Nie jest ŁATWO

Na swoich profilach społecznościowych Warnke nie epatuje tematami związanymi z macierzyństwem. Nie jest żadną zakręconą mamą, nie szaleje publicznie na punkcie dziecka. Jej świat – nawet, jeśli się zmienił – wciąż wygląda jak jej świat, a nie świat widziny wyłącznie z perspektywy pieluch i karmienia.

W nowym roku aktorka postanowiła podzielić się z fanami planami na nadchodzący czas. Wspominając piękną sesję dla Playboya (miała miejsce w ubiegłym roku, jeszcze przed ciążą gwiazdy), Kasia pisze:

To już historyczne pismo😉 Ale lubię bardzo tę okładkę i wrzucam w związku z rozpoczęciem Nowego Roku i POSTANOWIENIAMI/PLANAMI, bo wiadomo, że to chodzi o tej porze po głowie💡 A więc wracam oczywiście do sylwetki sprzed ciąży i w ogóle do siebie, łapię swój nowy rytm 🧘‍♀️i nawet to wszystko wychodzi powolutku😎 Robię porządki w szafach, bo Rok Szczura najlepiej zacząć bez balastu🤞Rok Świni żegnam szczególnie z jednego powodu baaardzo czule🐽🍀🤱