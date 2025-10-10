Joanna Koroniewska-Dowbor padła właśnie ofiarą wielu przykrych i obraźliwych komentarzy. Krytyka wylała się tuż po jej najnowszym filmiku, a celem internatów stał się jej wygląd. Aktorka nie wytrzymała i opublikowała wymowny post, w którym wyjaśnia wszystkich hejterów.

Joanna Koroniewska odpowiada na hejterskie komentarze o swoim wyglądzie

Joanna Koroniewska to znana i uwielbiana aktorka oraz jedna z najpopularniejszych osób w show-biznesie. Największą popularność i sławę przyniosła jej rola Małgorzaty Mostowiak w serialu „M jak Miłość”. W życiu prywatnym jest natomiast żoną znanego prezentera telewizyjnego i dziennikarza, Macieja Dowbora.

Para wspólnie od jakiegoś czasu prowadzi humorystyczny content na swoich social mediach w postaci krótkich filmików. Przedstawiają one perypetie z życia codziennego, które potrafią bawić do łez. Tym razem na profilach małżeństwa pojawiło się kolejne zabawne nagranie, po którym internauci doczepili się do wyglądu aktorki.

W najnowszym poście na Instagramie Koroniewska postanowiła odnieść do obraźliwych komentarzy dotyczących jej biustu.

Stara i na dodatek z małymi cyckami życzy Wam miłego dnia! Obyśmy mieli tylko takie problemy! A Ty Kochana którą „grupą” jesteś!?! Pamiętaj, że NIE jesteś sama! Jakich ja mam troskliwych followersów. Przynajmniej niektórych. By się wzięli za jakieś bardziej konstruktywne rzeczy w życiu… Proponuję sport! – zaczęła Koroniewska.

Aktorka wyznała również, że choć po części przyzwyczaiła się do niemiłych komentarzy, to wciąż potrafią boleć.

A tak na poważnie. Nawet jak się do tego 💩 niemalże codziennego przyzwyczajasz ono i tak gdzieś ściska za serce. Choć na chwilę… A w życiu tak naprawdę najpiękniejsze jest to, że można je przeżyć, tak jak się chce samemu, a nie tak jak wypada. Mnie na szczęście już NIC nie wypada. Dosłownie i w przenośni. Miłego dnia! – skwitowała aktorka.

Joanna na tym nie poprzestała i na swoim Instastories stanowczo wyznała, że tak nie może być. Co więcej, zamierza z tym walczyć, bo nie ma dnia bez uszczypliwości na temat jej wyglądu.