Odchudzona Kasia Niezgoda spaceruje z ukochanym po molo! Walczą o rozgłos?!

Zakochani nie szczędzili sobie czułości! Widzowie już wkrótce zobaczą ich w show...

26.08.2025
Kasia Niezgoda, Paweł Markiewicz, fot. Marcin Gadomski/AKPA.

Kasia Niezgoda i Paweł Markiewicz

Kasia Niezgoda i Paweł Markiewicz niedawno wybrali się na krótkie, sopockie wakacje. 

Przy okazji złapali ich fotoreporterzy, którzy uwiecznili romantyczne chwile małżeństwa.

Kasia Niezgoda, Paweł Markiewicz, fot. Marcin Gadomski/AKPA.

Kasia Niezgoda i Paweł Markiewicz

Kasia Niezgoda i Paweł Markiewicz wzięli ślub w 2023 roku. Od tego czasu para jest wręcz nierozłączna! 

Co ciekawe, już wkrótce fani będą mogli zobaczyć ich zmagania w programie: „Afryka Express”.

Kasia Niezgoda, Paweł Markiewicz, fot. Marcin Gadomski/AKPA.

Kasia Niezgoda i Paweł Markiewicz

Para z pewnością przeszła spory test dla związku w trudnym reality show TVN-u. 

Kasia Niezgoda i Paweł Markiewicz uwielbiają podróżować, a udział w programie był dla nich wielkim wyzwaniem.

Kasia Niezgoda, Paweł Markiewicz, fot. Marcin Gadomski/AKPA.

Kasia Niezgoda i Paweł Markiewicz

Paweł Markiewicz i Kasia Niezgoda przed intensywnym czasem związanym z promocją i wywiady promocyjnymi ws. programu „Afryka Express” znaleźli chwilę na urlop. 

Chętnie uśmiechali się do aparatu i robili sobie urocze zdjęcia.

Kasia Niezgoda, Paweł Markiewicz, fot. Marcin Gadomski/AKPA.

Kasia Niezgoda i Paweł Markiewicz

Kasia Niezgoda i Paweł Markiewicz uwielbiają spędzać ze sobą wolne chwile. 

Wtedy chętnie korzystają z aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

Kasia Niezgoda, Paweł Markiewicz, fot. Marcin Gadomski/AKPA.

Kasia Niezgoda i Paweł Markiewicz

Para uwielbia grać w padla, co sprawia, że ich sylwetki są w świetnej formie i cieszą się dobrą kondycją. 

Oprócz tego, łączy ich też wielka miłość do psiaków, które są ich oczkami w głowie!

Kasia Niezgoda, Paweł Markiewicz, fot. Marcin Gadomski/AKPA.

Kasia Niezgoda i Paweł Markiewicz
Kasia Niezgoda, Paweł Markiewicz, fot. Marcin Gadomski/AKPA.

Kasia Niezgoda i Paweł Markiewicz
Kasia Niezgoda, Paweł Markiewicz, fot. Marcin Gadomski/AKPA.

Kasia Niezgoda i Paweł Markiewicz
Kasia Niezgoda, Paweł Markiewicz, fot. Marcin Gadomski/AKPA.

Kasia Niezgoda i Paweł Markiewicz
Agi | 27 sierpnia 2025 Odpowiedz

Piękne zdjęcia !

Elaela | 27 sierpnia 2025 Odpowiedz

Odchudzona??? A z której strony

