Odchudzona Kasia Niezgoda spaceruje z ukochanym po molo! Walczą o rozgłos?!
Zakochani nie szczędzili sobie czułości! Widzowie już wkrótce zobaczą ich w show...
1 / 10
Kasia Niezgoda i Paweł Markiewicz niedawno wybrali się na krótkie, sopockie wakacje.
Przy okazji złapali ich fotoreporterzy, którzy uwiecznili romantyczne chwile małżeństwa.
2 / 10
Kasia Niezgoda i Paweł Markiewicz wzięli ślub w 2023 roku. Od tego czasu para jest wręcz nierozłączna!
Co ciekawe, już wkrótce fani będą mogli zobaczyć ich zmagania w programie: „Afryka Express”.
3 / 10
Para z pewnością przeszła spory test dla związku w trudnym reality show TVN-u.
Kasia Niezgoda i Paweł Markiewicz uwielbiają podróżować, a udział w programie był dla nich wielkim wyzwaniem.
4 / 10
Paweł Markiewicz i Kasia Niezgoda przed intensywnym czasem związanym z promocją i wywiady promocyjnymi ws. programu „Afryka Express” znaleźli chwilę na urlop.
Chętnie uśmiechali się do aparatu i robili sobie urocze zdjęcia.
5 / 10
Kasia Niezgoda i Paweł Markiewicz uwielbiają spędzać ze sobą wolne chwile.
Wtedy chętnie korzystają z aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.
6 / 10
Para uwielbia grać w padla, co sprawia, że ich sylwetki są w świetnej formie i cieszą się dobrą kondycją.
Oprócz tego, łączy ich też wielka miłość do psiaków, które są ich oczkami w głowie!
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Agi | 27 sierpnia 2025
Piękne zdjęcia !
Elaela | 27 sierpnia 2025
Odchudzona??? A z której strony