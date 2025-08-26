Odchudzona Kasia Niezgoda spaceruje z ukochanym po molo! Walczą o rozgłos?!

Kasia Niezgoda i Paweł Markiewicz

Kasia Niezgoda i Paweł Markiewicz wzięli ślub w 2023 roku. Od tego czasu para jest wręcz nierozłączna!

Co ciekawe, już wkrótce fani będą mogli zobaczyć ich zmagania w programie: „Afryka Express”.