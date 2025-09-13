To jeden z najtrudniejszych okresów w życiu Kayah. W poruszającym wpisie w mediach społecznościowych poinformowała, że po stracie ukochanego psa Greya i taty, przyszło jej się zmierzyć z kolejną wielka i niespodziewaną tragedią. Odeszła jej ukochana mama Krystyna:

„Moi mili. Ten rok nie należy do najłatwiejszych dla mnie. Pożegnałam Greya, 5 dni później Tatę, a teraz Mamę Pożegnania są trudne. Nawet na peronie, chociaż wiemy dokąd jedzie pociąg. Staram się stawić temu czoła. Szczególnie spotykając tak cudowną publiczność na koncertach” – napisała Kayah.

Kayah pożegnała mamę

Artystka podkreśliła, że ogromnym wsparciem są dla niej przyjaciele i rodzina. Ujawniła także niezwykły szczegół dotyczący ostatniego pożegnania. Jej mama zmarła dzień po swoich urodzinach:

Mam wspaniałych przyjaciół, którzy otaczają mnie opieką i miłością. Rodzinę, która w bólu jest całością. Syna, który jest dojrzałym i kochającym człowiekiem. Bardzo mu współczuję, bo wiem jak był z babcią związany – wyznała.

Wokalistka nie zapomniała także o osobach, które wsparły ją w tych bolesnych chwilach. Z ogromnym szacunkiem wspomniała pracowników domu pogrzebowego:

A propos życzliwości, to spotkałam się z ogromnym człowieczeństwem i godnością w domu pogrzebowym Służew przy ul. Fosa. Bardzo dziękuję pani Kamili i panu Andrzejowi za przeprowadzenie mnie przez ten trudny czas i za pomoc w pięknej ceremonii – napisała.

Na końcu Kayah zwróciła się do fanów i ludzi, którzy okazali jej wsparcie: „A generalnie kocham Was ludzie! Życzę Wam dużo zdrowia, miłości i pokoju!”.