Kayah w żałobie. Niedawno pożegnała tatę, a teraz mama. Ten wpis łamie serce!
"Nasza impreza pożegnalna była imprezą urodzinową Mamy" – wyznała artystka.
To jeden z najtrudniejszych okresów w życiu Kayah. W poruszającym wpisie w mediach społecznościowych poinformowała, że po stracie ukochanego psa Greya i taty, przyszło jej się zmierzyć z kolejną wielka i niespodziewaną tragedią. Odeszła jej ukochana mama Krystyna:
„Moi mili. Ten rok nie należy do najłatwiejszych dla mnie. Pożegnałam Greya, 5 dni później Tatę, a teraz Mamę Pożegnania są trudne. Nawet na peronie, chociaż wiemy dokąd jedzie pociąg. Staram się stawić temu czoła. Szczególnie spotykając tak cudowną publiczność na koncertach” – napisała Kayah.
„Namawiałabym do pracy nad sobą!”. Tak Viki Gabor odpowiedziała na przytyk Kayah!
Kayah pożegnała mamę
Artystka podkreśliła, że ogromnym wsparciem są dla niej przyjaciele i rodzina. Ujawniła także niezwykły szczegół dotyczący ostatniego pożegnania. Jej mama zmarła dzień po swoich urodzinach:
Mam wspaniałych przyjaciół, którzy otaczają mnie opieką i miłością. Rodzinę, która w bólu jest całością. Syna, który jest dojrzałym i kochającym człowiekiem. Bardzo mu współczuję, bo wiem jak był z babcią związany – wyznała.
Kayah pogrążona w żałobie! Poinformowała o śmierci ojca „Żegnaj Tato…”
Wokalistka nie zapomniała także o osobach, które wsparły ją w tych bolesnych chwilach. Z ogromnym szacunkiem wspomniała pracowników domu pogrzebowego:
A propos życzliwości, to spotkałam się z ogromnym człowieczeństwem i godnością w domu pogrzebowym Służew przy ul. Fosa. Bardzo dziękuję pani Kamili i panu Andrzejowi za przeprowadzenie mnie przez ten trudny czas i za pomoc w pięknej ceremonii – napisała.
Kayah jest pogrążona w smutku: „Jestem poraniona”
Na końcu Kayah zwróciła się do fanów i ludzi, którzy okazali jej wsparcie: „A generalnie kocham Was ludzie! Życzę Wam dużo zdrowia, miłości i pokoju!”.
Monika41 | 13 września 2025
Współczuję Kayah !!!
Anonim | 13 września 2025
Anonim | 13 września 2025
