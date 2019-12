Kim Kardashian (39 l.) w tym roku zaliczyła małą wpadkę związaną ze świątecznymi przygotowaniami. Jeszcze 24. grudnia wyskoczyła na szybkie zakupy – widocznie o czymś zapomniała. To nie umknęło uwadze paparazzi, którzy sfotografowali celebrytkę.

Kim Kardashian stworzyła bardzo DZIWNĄ zasadę pakowania prezentów, której musi przestrzegać cała rodzina

Kim Kardashian robi zakupy w długim płaszczu i ortalionowych spodniach

Kim zarzuciła na siebie stylowy płaszcz w camelowym kolorze, który sięgał jej do kostek. To z pewnością świetny element jesienno-zimowej garderoby. W połączeniu z resztą ubrań gwiazdy jednak nie prezentował się najlepiej.

Dobrała ona do niego szerokie, ortalionowe spodnie ze ściągaczami na dole. Chociaż Kim spotyka się z krytyką na ich temat, to obecnie jedne z jej ulubionych spodni, zaraz obok tych wykonanych ze skóry. Celebrytka dobrała do nich toporne, sportowe buty, brązowy top i pasujące kolorystycznie do płaszcza okulary przeciwsłoneczne.

OMG! Tym razem North West PRZEBIŁA mamę Kim Kardashian swoją stylizacją (ZDJĘCIA)

Chociaż Kim wyskoczyła tylko na szybkie zakupy, więc mogła po prostu założyć to, co wpadło jej w ręce, to jednak przypuszczamy, że była to przemyślana stylizacja. Udała jej się?