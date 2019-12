Klan Kardashianów uwielbia celebrować święta. Niemal co roku pokazują specjalną kartkę świąteczną, na której znajduje się większa część rodziny. To dla nich wyjątkowy czas. Przykładają też szczególną wagę do prezentów. Robi to zwłaszcza Kim Kardashian (39 l.), która wprowadziła specjalną zasadę dotyczącą ich pakowania.

Kim Kardashian stworzyła zasadę dotyczącą pakowania prezentów

Celebrytka zrobi wszystko, żeby jej święta były idealne. Posunęła się nawet do wklejenia za pomocą Photoshopa swojej córki North do rodzinnego zdjęcia.

Możemy się tylko domyślać, że pod jej choinką znajduje się mnóstwo prezentów. Żeby wszyscy wiedzieli od kogo są, Kim wymyśliła, że każdy członek rodziny musi pakować podarunki stosując się do wymyślonego przez siebie motywu.

Tym sposobem w tym roku prezenty od Kim zapakowane są w aksamitny, kremowy materiał. Jej motywem w tym roku jest „kremowy aksamit”.

Opakowania prezentów świątecznych Westów! Każdego roku członkowie rodziny wybierają ich kolor i styl, abyśmy wiedzieli, od kogo pochodzą prezenty. W tym roku wybraliśmy „kremowy aksamit” – napisała.



Kim Kardashian tak zapakowała prezenty:

Tradycyjne torebki i papier świąteczny u Kardashianów nie przejdą. U nich musi być wiadomo, od kogo jest dany prezent!