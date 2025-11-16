Robert Kochanek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci z programu „Taniec z Gwiazdami”. Tancerz swego czasu podbijał parkiet w telewizyjnym show, a co dziś robi?

Był uwielbianym tancerzem w „Tańcu z Gwiazdami”. Co dziś robi Robert Kochnek?

Robert Kochanek to polski tancerz, choreograf i przedsiębiorca. Popularność zyskał dzięki występom w programie „Taniec z gwiazdami”. Jego tanecznymi partnerkami w programie były: Anna Korcz, Joanna Koroniewska, Joanna Liszowska, Daria Widawska, Małgorzata Socha, Ilona Felicjańska, Kamila Szczawińska, Małgorzata Tomaszewska‑Słominie i Dorota Chotecka.

Kochanek międzyczasie wziął także udział w polsatowskim show „Just the Two of Us. Tylko nas dwoje”. Po zakończeniu przygody w „Tańcu z gwiazdami” nie zniknął jednak z show-biznesu. Tancerz do dziś czasami pojawia się na branżowych eventach czy imprezach. W 2021 r. ponownie przypomniał o sobie szerszej publiczności, biorąc udział w randkowym reality-show „40 kontra 20”. Niestety nie udało mu się tam odnaleźć miłości.

Co ciekawe, tancerz przyznał kiedyś w rozmowie z „Vivą!” w 2023 roku, że poświęcając się karierze tanecznej, utracił szczęście miłosne i możliwość założenia rodziny. Okazuje się, że w tamtym momencie liczył się tylko dla niego taniec.

Przez lata liczył się tylko mój taniec, mój rozwój, moja kariera. Nie dopuszczałem do swojego życia żadnej kobiety – wyznał tancerz.

Robert Kochanek przyznał też kiedyś, że w pierwszej edycji „Tańca z gwiazdami” spotkał kobietę, z którą mógłby stworzyć rodzinę. Niestety do dziś żałuje tego, że przez brak czasu nie zdecydował się zostać ojcem.

Chciała mieć ze mną dziecko, a ja… nie miałem czasu. Dziś bardzo żałuję. Byłbym szczęśliwym tatą – mówił.

Po zakończeniu przygody z „Tańcem z gwiazdami” Robert Kochanek zajął się pracą choreografa. Co więcej, założył nawet własną szkołę tańca „The Ones by Robert Kochanek” i do dziś spełnia się jako tancerz i nauczyciel tańca.