Kochanek przed laty podbił serca fanek „TzG”. Potem szukał miłości w programie. Czym zajmuje się obecnie?
Robert Kochanek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci z programu „Taniec z Gwiazdami”. Tancerz swego czasu podbijał parkiet w telewizyjnym show, a co dziś robi?
Zobacz także: Co dziś robią dawni tancerze „Tańca z Gwiazdami”? Magdalena Soszyńska, Robert Rowiński, Aneta Piotrowska…
Był uwielbianym tancerzem w „Tańcu z Gwiazdami”. Co dziś robi Robert Kochnek?
Robert Kochanek to polski tancerz, choreograf i przedsiębiorca. Popularność zyskał dzięki występom w programie „Taniec z gwiazdami”. Jego tanecznymi partnerkami w programie były: Anna Korcz, Joanna Koroniewska, Joanna Liszowska, Daria Widawska, Małgorzata Socha, Ilona Felicjańska, Kamila Szczawińska, Małgorzata Tomaszewska‑Słominie i Dorota Chotecka.
Zobacz także: W finale „TzG” zaśpiewa światowa gwiazda! Polsat ściągnął do studia legendę
Kochanek międzyczasie wziął także udział w polsatowskim show „Just the Two of Us. Tylko nas dwoje”. Po zakończeniu przygody w „Tańcu z gwiazdami” nie zniknął jednak z show-biznesu. Tancerz do dziś czasami pojawia się na branżowych eventach czy imprezach. W 2021 r. ponownie przypomniał o sobie szerszej publiczności, biorąc udział w randkowym reality-show „40 kontra 20”. Niestety nie udało mu się tam odnaleźć miłości.
Co ciekawe, tancerz przyznał kiedyś w rozmowie z „Vivą!” w 2023 roku, że poświęcając się karierze tanecznej, utracił szczęście miłosne i możliwość założenia rodziny. Okazuje się, że w tamtym momencie liczył się tylko dla niego taniec.
Przez lata liczył się tylko mój taniec, mój rozwój, moja kariera. Nie dopuszczałem do swojego życia żadnej kobiety – wyznał tancerz.
Zobacz także: Tańczyła z Mroczkiem w „TzG”. Byli też parą w życiu. Tak dziś wygląda Aneta Piotrowska
Robert Kochanek przyznał też kiedyś, że w pierwszej edycji „Tańca z gwiazdami” spotkał kobietę, z którą mógłby stworzyć rodzinę. Niestety do dziś żałuje tego, że przez brak czasu nie zdecydował się zostać ojcem.
Chciała mieć ze mną dziecko, a ja… nie miałem czasu. Dziś bardzo żałuję. Byłbym szczęśliwym tatą – mówił.
Po zakończeniu przygody z „Tańcem z gwiazdami” Robert Kochanek zajął się pracą choreografa. Co więcej, założył nawet własną szkołę tańca „The Ones by Robert Kochanek” i do dziś spełnia się jako tancerz i nauczyciel tańca.
On też tak pokrętnie mówi jak swego czasu Pudzian. 20 lat temu też miał się żenić i zakładać rodzinę ale zwyczajnie nie starczyło mu na to czasu bo spędzał go na siłowni ze swoimi ukochanymi klamotami. Śmiech na sali takie tlumaczenie
Abyrsdw ogh eju bjk komu zdwa oghj onhg Brdę elaw
Nie miałeś czasu chociaż chciała mieć dziecko….co chcesz ???!