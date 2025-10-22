Melania Trump, czyli żona prezydenta USA Donalda Trumpa została oskarżona przez dziennikarza Michaela Wolffa. Pierwsza dama musi stanąć przed prawną batalią. Wszystko poszło o jego nową książkę.

Dziennikarz oskarża i pozywa Melanię Trump

Donald Trump to 47. prezydent Stanów Zjednoczonych, który w tym roku po raz kolejny objął funkcję głowy państwa. Poprzednio swój urząd obejmował w latach 2017–2021. Nie da się ukryć, że życie Trumpa oraz jego żony Melanii od lat wzbudza ciekawość. Jak już wiadomo, niebawem na ekrany trafi nawet produkcja o pierwszej damie, a film ma przedstawiać m.in. przygotowanie i wyzwania związane z powrotem do Białego oraz prywatne i ekskluzywne nagrania, które dotąd nie ujrzały światła dziennego. Warto dodać, że dokument jest wart aż 40 mln. dolarów.

Poza filmem dziennikarz Michael Wolff postanowił napisać książkę o pierwszej damie USA. Warto wspomnieć, że zasłynął on publikacji poświęconych Donaldowi Trumpowi takich jak: „Ogień i furia. Biały Dom Trumpa” czy „Trump pod ostrzałem”. Administracja prezydenta Trumpa jednak od dłuższego czasu podważa wiarygodność autora.

Dziennikarz twierdzi teraz, że Melania Trump robi wszystko, aby zablokować publikację jego nowej książki o niej pt. „The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump (Redux)”. Jak podaje portal TMZ, według dokumentów sądowych dziennikarz zarzuca Melanii, że ta ingerowała w jego kontrakt z wydawnictwem, a także zniesławiała go publicznie. Takie działanie miało odstraszyć zagranicznych wydawców, co z kolei przełożyło się na utratę kontraktu wartego miliony dolarów.

Poza tym dziennikarz twierdzi, że Melania miała prosić firmę PR, aby kontaktowali się z mediami i straszyli pozwami, jeżeli ktoś będzie pisał i rozpowszechniał temat jego książkowego projektu, a celem było zniszczenie reputacji. Autor domaga się pociągnięcia Melanii do odpowiedzialności, jeżeli wciąż będzie działać na jego niekorzyść.

W pozwie znajduje się także list od prawników Melanii, którzy żądają przeprosin od Wolffa w sprawie jej rzekomego powiązania z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, o czym dziennikarz miał mówić dla serwisu Daily Beas. Wówczas sugerował, że pierwsza dama miała być pośredniczką między Trumpem a Epsteinem. Oczywiście Melania zaprzecza temu i uznaje za nieprawdziwe.