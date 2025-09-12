Nie żyje Piotr Nowakowski. Aktor miał 50 lat. Niespodziewanie zmarł 2 września, a informację o jego śmierci przekazała żona artysty. Teraz Pani Magdalena Nowakowska zorganizowała zbiórkę na ich syna, która niestety spotkała się z wieloma słowami krytyki wśród internautów.

Była partnerka Tomasza Komendy założyła zbiórkę: „Zostałam z bólem, dziećmi, długami…”

Żona Piotra Nowakowskiego założyła zbiórkę. Wielu nie spodobał się ten pomysł

Piotr Nowakowski nagle odszedł 2 września. Jego niespodziewana śmierć wstrząsnęła mediami. Aktor znany był z wielu produkcji telewizyjnych w tym m.in.: „Na dobre i na złe”, „Klan” czy „Pitbull”.Pogrążona w żałobie żona i rodzina poinformowała o jego odejściu i pożegnała go w bardzo emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych.

Z głębokim żalem powiadamiamy, że dziś nad ranem odszedł mój ukochany mąż, najwspanialszy tato, Piotr Nowakowski. Nie mam słów, żeby opisać tę stratę. O pogrzebie Piotra poinformujemy wkrótce. Proszę o modlitwę w intencji Piotra. Magda, Janek i Ida – czytamy na Facebooku.

Zbiórka Jakubiaka „wystrzeliła”, a Szelągowska dobitnie apeluje do hejterów: „To jest k**ewska choroba”

W związku z nagłą śmiercią aktora, jego żona postanowiła założyć zbiórkę internetową, dla swojego syna, która ma wspomóc jego dalszy rozwój i naukę i pasje.

Jego nagła śmierć zostawiła w życiu Janka ogromną pustkę – nie tylko emocjonalną, ale także codzienną i materialną. Zabrakło najważniejszego wsparcia, które dla młodego chłopaka było filarem bezpieczeństwa i rozwoju (…). Zebrane środki pomogą zapewnić Jankowi możliwość dalszej edukacji, zajęcia rozwijające jego pasje oraz – jeśli będzie tego potrzebował – wsparcie terapeutyczne, które pomoże mu przejść przez ten trudny czas – czytamy w treści zbiórki.

Ujawniono drastyczne szczegóły wypadku Katarzyny Stoparczyk! „Znajdowała się już poza pojazdem…”

Niestety w sieci pojawiło się wiele nieprzychylnych komentarzy dotyczących otwartej zbiórki. Na hejterskie komentarze internautów zareagował przyjaciel rodziny, który zaapelował na Facebooku:

„Niestety znalazły się osoby, które nie rozumieją lub nie znają genezy tej akcji, atakując Magdę i jej dzieci w tych ciężkich dla nich czasie. Dlatego jako przyjaciel Piotra i jego najbliższych, postanowiłem zainterweniować. Jest to niestety uderzenie poniżej pasa i my jako przyjaciele, nie możemy pozwolić na to, żeby takie ataki miały miejsce. Nie będę tu opisywał sytuacji, ale osoba, która wypowiedziała się wcześniej pod postem, niech się wstydzi swoich słów. Nie wiadomo co jej i innym przyniesie los i od kogo wtedy będą potrzebowali pomocy. Może się okazać, że ich przyjaciele odwrócą się od nich, a Wy pozostaniecie wtedy sami ze swoimi problemami. Wstyd. Nie chcecie, nie wpłacajcie, ale też nie hejtujcie”.