Tak dziś wygląda Rynkowski. Śmierć żony mocno się na nim odbiła

To był niezwykle ciężki rok dla Ryszarda Rynkowskiego. Najpierw stanął w centrum wielkiej afery, gdy spowodował wypadek samochodowy pod wpływem alkoholu. Potem media ogarnęła tragiczna informacja o śmierci jego ukochanej żony, która zmarła w młodym wieku. Jak radzi sobie z tragedią?
Wielka tragedia w domu Ryszarda Rynkowskiego
Ryszard Rynkowski w swoim życiu doświadczył wielu tragedii. Trzy dekady temu przeżył dramat po śmierci młodej żony, która zmarła po wyczerpującej walce z chorobą nowotworową, przez co musiał poświęcić się samotnemu wychowaniu dorastającej córki – Marty. W tym roku po raz kolejny doświadczył strasznej tragedii. 18 września media obiegła wiadomość o śmierci Edyty Rynkowskiej – ukochanej żony wokalisty, z którą doczekał się syna – Ryszarda, który w przyszłym roku osiągnie pełnoletniość.
Zmarła tym roku obchodziła swoje 52. urodziny, więc jej nagła śmierć była szokiem dla opinii publicznej, budząc liczne pytania o przyczynę zgonu. Na wyniki sekcji zwłok czekano więc z wielką niecierpliwością.
Wyniki śledztwa ws. śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego
Po śmierci kobiety rozpoczęto gruntowne śledztwo – prokuratura chciała poznać wszystkie okoliczności nieszczęśliwych zdarzeń z połowy września, lecz trzeba było czekać kilka dni na dokładne badania ciała zmarłej. W końcu opublikowano wyniki sekcji zwłok – stwierdzono, że śmierć żony Rynkowskiego nastąpiła z przyczyn naturalnych.
Sekcja przeprowadzona w poniedziałek o 9 rano wykazała niewydolność oddechowo-krążeniową. Natomiast bezpośrednią przyczyną śmierci było pęknięcie żylaków przełyku – przekazywała mediom Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu.
Tak wygląda Ryszard Rynkowski po śmierci żony
W ostatnich miesiącach Ryszard Rynkowski zawiesił swoją działalność artystyczną i przestał koncertować. Fani wokalisty, choć wciąż mają powody do niezadowolenia – nie mają żadnych pretensji wynikających z braku występów uwielbianego artysty. Wiedzą, jak ciężkie były to dla niego miesiące, więc nie naciskają na jego wielki powrót na estradę.
Wielu z nas zastanawiało się, co obecnie dzieje się z piosenkarzem i jak wygląda – jakiś czas temu dziennikarze widzieli Rynkowskiego, którego wygląd uległ znaczącej zmianie. Na głowie miał czapkę z daszkiem, a jego mina była wyraźnie posępna. W oczy rzucała się także gęsta, siwa broda – Rynkowski przez lata kojarzony był z brakiem zarostu. Fani wciąż martwią się o artystę i ubolewają nad brakiem jego koncertów.
