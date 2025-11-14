Tak dziś wygląda Rynkowski. Śmierć żony mocno się na nim odbiła

To był niezwykle ciężki rok dla Ryszarda Rynkowskiego. Najpierw stanął w centrum wielkiej afery, gdy spowodował wypadek samochodowy pod wpływem alkoholu. Potem media ogarnęła tragiczna informacja o śmierci jego ukochanej żony, która zmarła w młodym wieku. Jak radzi sobie z tragedią?

Wielka tragedia w domu Ryszarda Rynkowskiego

Ryszard Rynkowski w swoim życiu doświadczył wielu tragedii. Trzy dekady temu przeżył dramat po śmierci młodej żony, która zmarła po wyczerpującej walce z chorobą nowotworową, przez co musiał poświęcić się samotnemu wychowaniu dorastającej córki – Marty. W tym roku po raz kolejny doświadczył strasznej tragedii. 18 września media obiegła wiadomość o śmierci Edyty Rynkowskiej – ukochanej żony wokalisty, z którą doczekał się syna – Ryszarda, który w przyszłym roku osiągnie pełnoletniość.

Zmarła tym roku obchodziła swoje 52. urodziny, więc jej nagła śmierć była szokiem dla opinii publicznej, budząc liczne pytania o przyczynę zgonu. Na wyniki sekcji zwłok czekano więc z wielką niecierpliwością.