Meghan Markle znów zaskoczyła fanów! Tym razem księżna Sussex opublikowała nagranie prosto ze swojego domu w Santa Barbara, gdzie pojawiła się w naturalnym wydaniu – bez makijażu i w luźnym domowym stroju. To jednak nie wszystko! Meghan zdradziła kulisy wyjątkowej niespodzianki, którą przygotowała wraz z Billie Eilish dla nastolatki, która straciła wszystko w pożarze.

Książę Harry i Meghan Markle pomagają ofiarom pożarów w LA. Rozdają zaopatrzenie

Meghan Markle w domowym wydaniu – księżna zaskoczyła wszystkich!

To nieczęsty widok! Meghan Markle, znana z dopracowanych stylizacji i nienagannego wizerunku, tym razem pokazała się w zupełnie swobodnej odsłonie. W nagraniu na Instagramie księżna pojawiła się bez makijażu, w wygodnym domowym ubraniu, trzymając telefon w dłoni. Widzowie natychmiast zwrócili uwagę na jej naturalny wygląd i prywatną atmosferę nagrania.

To co poruszyło fanów, to nie tylko pokazanie się księżnej w casualowym wydaniu. Meghan opowiedziała w nim o dziewczynie, która w wyniku pożarów w Kalifornii straciła cały dobytek, w tym ukochaną koszulkę z koncertu Billie Eilish.

Jak opowiedziała w wideo, dziewczyna nie szukała biżuterii czy pamiątek – jej największą stratą była koszulka z koncertu idolki, którą zostawiła w pralce przed ewakuacją. Gdy zobaczyła, że jej dom i sprzęty zamieniły się w popiół, była załamana.

Choć księżna Sussex nigdy wcześniej nie poznała Billie, postanowiła działać! Nagrała wiadomość głosową, w której błagała swoich znajomych o kontakt z gwiazdą. Nie trzeba było długo czekać! Piosenkarka natychmiast odpowiedziała i wysłała paczkę pełną koncertowego merchu, a nawet osobiście go podpisała.

Nie wiem nawet, co to wszystko znaczy, ale to będzie dla niej naprawdę ważne – mówiła podekscytowana Meghan, pokazując zawartość paczki.

Wśród prezentów znalazł się m.in. błękitny lunchbox z autografem Billie, który – jak przyznała księżna – sprawił, że poczuła się „naprawdę stara”.

Meghan Markle zadała szyku, robiąc niespodziankę na spotkaniu z nastolatkami

Książęca para od początku angażowała się w pomoc poszkodowanym. Wspierali lokalne organizacje, rozwozili jedzenie, a nawet otworzyli swój dom w Montecito dla ewakuowanych rodzin.

Co więcej, Meghan przesunęła premierę swojego nowego programu Netflix „With Love, Meghan”, by skupić się na pomocy ofiarom pożaru. „Dziękuję Netflixowi za wsparcie tej decyzji” – powiedziała. Po publikacji nagrania w sieci pojawiła się fala pozytywnych komentarzy. Fani nie kryli wzruszenia i docenili, że księżna stale angażuje się w pomoc potrzebującym.