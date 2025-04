Meghan Markle zaskoczyła fanów spontanicznym nagraniem prosto z kuchni. Księżna tańczy w dresie, miesza w garach i promienieje radością tuż przed wielką premierą swojego nowego biznesu. Wideo błyskawicznie obiegło media – a to dopiero początek!

Meghan Markle tańczy w kuchni tuż przed wielkim dniem: ,,Jeszcze jedna noc!”

2 kwietnia będzie wyjątkowym dniem dla Meghan Markle. Po miesiącach zapowiedzi i budowania napięcia, księżna w końcu wypuszcza pierwsze produkty swojej marki „As Ever”. Z tej okazji opublikowała na Instagramie domowe nagranie, na którym widać ją, jak w dresowej bluzie i jeansach tańczy w kuchni, gotując domowe konfitury.

„One more sleep!” (,,Jeszcze jedna noc!”) – napisała w opisie, nie kryjąc ekscytacji.

W nowej kolekcji znajdziemy wszystko, co kojarzy się z Meghanową wersją domowego hygge: mieszanki do naleśników, herbatki z ogrodu, posypki z jadalnych kwiatów i oczywiście owocowe przetwory. Wszystko to inspirowane jej własnymi rytuałami czułości wobec najbliższych – od cytrynowo-imbirowej herbaty z domowego ogródka, po weekendowe śniadania inspirowane podróżą po Francji.

W newsletterze do fanów Meghan podzieliła się też swoimi pomysłami na… ponowne wykorzystanie słoików po konfiturach. Można z nich zrobić wazoniki na kwiaty albo stylowe pojemniki na biurko. Stylowo i ekologicznie- dokładnie w klimacie marki.

Marka przeszła mały rebranding – początkowo miała nazywać się American Riviera Orchard, ale z powodów prawnych Meghan zdecydowała się na „As Ever”. Nowe logo to palma i dwa kolibry, a do tego nowe show na Netfliksie „With Love, Meghan”, w którym pokazuje swoje kulinarne i ogrodnicze sztuczki.

Choć mogłaby rzucić wszystko na wielką premierę z pompą, Meghan pokazuje, że najbardziej ceni autentyczność i domowy klimat. Tańczy w kuchni, przygotowuje przetwory i odlicza dni do startu z dziecięcym entuzjazmem. A internauci? Już zacierają ręce – nie tylko na dżem z cytrusów, ale też na kolejną metamorfozę księżnej z Hollywood na lifestyle’ową królową Internetu.