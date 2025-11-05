Kuba Zdrójkowski przez wiele lat funkcjonował w mediach wyłącznie jako brat bliźniak Adama Zdrójkowskiego. Choć to właśnie Adam szybciej zdobył ogromną popularność, Jakub systematycznie budował swoją karierę. Teraz widzowie mogą kojarzyć go z ról w popularnych serialach, takich jak: „Kowalscy kontra Kowalscy” czy „Barwy Szczęścia”. Jakiś czas temu przyznał, że rozstał się z dziewczyną. Okazało się jednak, że nie może narzekać na brak powodzenia.

SZOK! Anna Mucha została POBITA przez… stewardessę!

Kuba Zdrójkowski ma branie wśród facetów! Jak reaguje na odważne wiadomości?

Jakub Zdrójkowski został zapytany przez dziennikarza naszej redakcji o popularność na Instagramie. Jak się okazało, młody aktor często jest podrywany i często dostaje wiadomości od nieznanych mu osób:

Zależy od skali, ale tak pojawiają się. Widzę jakieś tam zainteresowanie mną no – relacjonował z uśmiechem.

Jak się okazało, wśród wiadomości wysyłanych do aktora nie brakuje odważnych zdjęć o intymnym charakterze:

To się zdarza rzadko raczej i mniej więcej jestem w stanie ocenić, który profil taką rzecz mi wysyła i wcale nie ochoczo w takie rzeczy wchodzę – mówił.

Co usłyszała Marta Nawrocka od Agaty Dudy? Pierwsza dama zdradziła szczegóły spotkania

Co ciekawe, Zdrójkowski przyznał, że znacznie częściej otrzymuje wiadomości od mężczyzn niż od kobiet. Jak się okazuje, wiele z nich ma charakter flirtu lub otwartego zainteresowania. Zapytaliśmy aktora, czy decyduje się na usuwanie tych wiadomości, czy jednak na nie odpowiada:

W zależności od kontekstu wiadomości, albo odpisuję, albo nie. Jeżeli wiadomość jest jakaś ostentacyjna czy brzydka, to nie odpiszę i zignoruję. Zresztą często tych wiadomości nie widzę, bo pojawia się ich na tyle dużo, że ciężko to skontrolować – podsumował.

Kaczorowska i Rogacewicz zapowiadają namiętny projekt! Internauci oburzeni

Aktor podkreślił jednak, że choć takie wiadomości wciąż potrafią go zaskoczyć, stara się podchodzić do nich z dystansem i poczuciem humoru. Na brak powodzenia nie może jednak narzekać.