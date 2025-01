Magic Mars – znany fotograf i montażysta w ostatnim czasie wzbudza sporo kontrowersji. Mężczyzna zyskał sporą popularność za sprawą związków ze znanymi kobietami ze świata polskiego show-biznesu. Był m.in. z Klaudią Halejcio, a nawet został przyłapany na randce z Oliwią Bieniuk. Natomiast od dłuższego czasu był związany z Laurą Zawadzką, którą można było zobaczyć z jednym z sezonów „Love Island”. Para rok temu doczekała się córeczki Zoji.

Monika Goździalska ostro krytykuje Magic Marsa. „Wielokrotnie próbował ją ośmieszyć!”

Niestety, ale relacja z byłą uczestniczką „Love Island” nie przetrwała próby czasu. Monika Goździalska ostatnio opublikowała w związku z tym zaskakujące nagranie, w którym opowiedziała o narcystycznych cechach charakteru Macieja. Nie gryzła się w język…

Influencerka przyjaźni się z Laurą Zawadzką, która miała bardzo przeżyć trudne zachowanie byłego partnera, Marsa. Według Moniki Goździalskiej mężczyzna miał wielokrotnie poniżać kobietę, manipulować nią i doprowadzać do strasznych stanów za sprawą swoich zdrad.

Monika w rozmowie z Kozaczkiem opowiedziała o tym, przez co przeszła Laura Zawadzka w związku ze słynnym fotografem:

Chciałabym odnieść się do tej sytuacji, ponieważ znam Laurę, która jest bliską mi osobą, i wiem, jak wiele przeszła w tej relacji. Wszystkie dokumenty oraz screeny, które posiadamy, jednoznacznie pokazują, jak bardzo źle była traktowana. Wynika z nich, jak wielkie szykany i poniżenia musiała znosić, jak odejmowano jej godność i jak trudna była dla niej codzienność. W moim przekonaniu, zachowanie Marsa można określić jako wysoce narcystyczne – opierało się na manipulacjach, braku wsparcia i poniżaniu, co doprowadziło do głębokich traum — podsumowała Monika Goździalska w rozmowie z nami.

To nie koniec. Monika Goździalska dodała, że o 11 lat młodsza od fotografa Laura Zawadzka miała zostać kilkukrotnie zdradzona przez mężczyznę, co doprowadziło ją do fatalnego stanu zdrowia psychicznego. Na szczęście kobieta dzięki wsparciu influencerki szybko wróciła do zdrowia: