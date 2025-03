Laura Zawadzka MIAŻDŻY byłego partnera. Mówi, że ją ZDRADZAŁ i PONIŻAŁ! „Miałam na imię NIKT”

Następnie na dalszych kafelkach relacji poinformował, że planuje założyć własny kanał na YouTube, na którym będzie się dzielił z innymi szczegółami swojego codziennego życia. Zapewnił, że nie każdy będzie miał dostęp do tego, co publikuje w sieci:

Prawdopodobnie będę zakładał za niedługo kanał na YouTube, w którym będę pokazywał nowe życie i nowe realia, ale będę zapraszał tylko wybrane osoby. Założę sobie pewnie takie konto, żeby nie było mnie łatwo znaleźć. Ci, co będą chcieli, zapraszam — niech do mnie piszą. Będę robił weryfikację i będę was dodawał. […] Jestem przekonany, że chcecie zobaczyć, jak wygląda życie osoby, którą próbowano zniszczyć i całą jej tożsamość. Jestem gotowy pokazać te realia — podsumował influencer.