Laura Zawadzka zyskała szeroką rozpoznawalność za sprawą udziału w miłosnym reality show „Love Island. Wyspa Miłości”. Ostatecznie influencerka nie znalazła miłości w programie, ale udało jej się później poznać znanego fotografa Macieja „Magic” Marsa. Doczekali się nawet narodzin córki — Zoji. Niestety, ich relacja nie przetrwała próby czasu, a Monika Goździalska w rozmowie z nami stwierdziła, że Zawadzka była w toksycznej relacji z narcyzem. Teraz głos w całej sprawie postanowiła zabrać sama zainteresowana. Co powiedziała Laura Zawadzka?

Laura Zawadzka w końcu przemówiła. Wspomniała o głośnym rozstaniu i medialnej aferze

Influencerka nagrała relacje na Instagramie, w których opowiedziała o swojej ostatniej nieobecności w social mediach. Nie kryła, że nie jest jeszcze do końca gotowa, żeby opowiedzieć o wszystkim, co ją spotkało, ale wkrótce znajdzie na to siłę:

Cześć wszystkim. Dawno mnie tutaj nie było, ale musiałam sobie dużo rzeczy poukładać w głowie. Do wielu nowych rzeczy się przyzwyczaić, ale wiecie, co tak na dobrą sprawę nawet nie wiem, co mam wam powiedzieć. Moje myśli ciągle krążą po głowie i czasami ciężko mi je zebrać i sklecić z tego jakieś jedno zdanie, żeby ono miało sens. Nie bez powodu wam ostatnio napisałam, że nie pokazywałam od dawna mojej relacji partnerskiej. Było to spowodowane pewnymi rzeczami… — zaczęła tajemniczo Laura Zawadzka.

Następnie dodała, że w ostatnim czasie wiele się zmieniło w jej życiu uczuciowym. Szczerze powiedziała, że przechodziła kryzys w związku i w pewnym momencie nie mogła poznać własnego partnera. Później po rozstaniu dotarły do niej również wiadomości, które zmieniły jej pogląd na temat starej relacji z ukochanym:

Nagle zdajecie sobie sprawę, że rzeczy, które działy się w domu są dość niemiłe… Tak delikatnie mówiąc, potem wychodzicie z tej relacji, uwalniacie się i to, czego się dowiadujecie, to są bardzo szokujące rzeczy. Na tym chciałabym na razie skończyć — podsumowała Zawadzka i następnie podziękowała wszystkim fanom za wsparcie.

Na sam koniec kobieta dodała, że wkrótce jak nabierze więcej sił, to opowie o wszystkim i podziękowała Monice Goździalskiej, która w trudnym dla niej czasie wsparła ją dobrym słowem i stanęła za nią jak lwica.

