Maciej „Magic” Mars zyskał szeroką popularność za sprawą związku z uczestniczką reality show „Love Island. Wyspa Miłości” — Laurą Zawadzką. Para doczekała się córki — Zoyi, ale ich relacja nie przerwała próby czasu, gdy na jaw wyszły rzekome liczne romanse mężczyzny. Influencerka opowiedziała o szczegółach w licznych relacjach na Instagramie. Niedawno fotograf wyprowadził się z ich wspólnego mieszkania, a teraz okazało się, że wyrzucili go z nowego lokum! Maciej Mars zdradził, co go spotkało.

Magic Mars wyprowadza się od Laury Zawadzkiej. Stwierdza, że będzie tęsknić za… ŚCIANĄ

Magic Mars został wyrzucony z mieszkania. Niewiarygodne, co go spotkało

Maciej „Magic” Mars po tym, jak rozstał się z Laurą Zawadzką, to zrezygnował ze wspólnego wynajmowania razem z influencerką warszawskiego mieszkania. Mężczyzna przeprowadził się do innej okolicy, żeby móc brać czynny udział w życiu córki — Zoyi. Niestety, ale okazało się, że padł ofiarą oszustwa, ponieważ mieszkanie, które chciał wynajmować, należało do pary, która… nie chciała nikomu wynajmować lokum!

Jakby ktoś miał mieszkanie do wynajęcia w Warszawie, to proszę dać mi znać, bo właśnie w ciągu dwóch godzin wyprowadziłem się z mieszkania, do którego całkiem niedawno się wyprowadziłem. Zostałem zrobiony w standardowego wała, ale najgorsze jest to, że nie byłem w stanie tego w ogóle przewidzieć, bo ten typ był z polecenia kogoś dosyć znanego w Polsce — podsumował Maciej „Magic” Mars.

Laura Zawadzka opublikowała DOWODY na niewierność Magic Marsa! „15k masz pełen boyfriend experience”