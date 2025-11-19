Lewandowska ruszyła na pomoc kobiecie w samolocie. Została bohaterką
Anna Lewandowska zaskoczyła wszystkich swoim zachowaniem. Po tym, co wydarzylo się na pokładzie samolotu szybko okrzyknięto ją bohaterką.
Robert Lewandowski zachwyca formą
Robert Lewandowski wciąż pozostaje filarem FC Barcelony. Uwagę przykuwa niemal każdy aspekt jego kariery – oprócz spektakularnych goli fani chętnie śledzą również jego życie prywatne. Polak od kilku lat mieszka ze swoją rodziną w luksusowej posiadłości w Hiszpanii. Lewandowscy przez lata przyzwyczaili się do życia na zapierającym dech w piersiach Półwyspie Iberyjskim.
Robert Lewandowska i jego żona Anna wspólnie wychowują dwie córki: Klarę i Laurę. Para nigdy nie przesadzała z pokazywaniem swoich dzieci w mediach społecznościowych, a każda wzmianka na ich temat od razu wywołuje zalew komentarzy.
Lewandowscy zrobili furorę w Stanach Zjednoczonych
W ostatnich dniach Anna i Robert wybrali się w daleką podróż za granicę. Celem wyprawy były Stany Zjednoczone, a dokładniej – Nowy Jork. Powód był wyjątkowy – gwiazda Barcelony dostała wyjątkowe zadanie – zapalenie lampek na samym szczycie Empire State Building.
Na szczycie świata z moją niesamowitą żoną – napisał Lewandowski w swoim poście ze wspólnym zdjęciem z Empire State Building.
Potem odwiedzili jeszcze wiele miejsce – wybrali się chociażby na nowojorski Broadway, a później podzielili się zdjęciami z Chicago. Nagrania i zdjęcia szturmem podbiły internet, a fani z całego świata komentowali wyprawę pary.
Anna Lewandowska uratowała sytuację na pokładzie samolotu
W nocy Anna Lewandowska po raz kolejny ruszyła w podróż. Choć nie zdradziła wówczas celu swojej podróży, to i tak zachwyciła wszystkich obserwujących. Obok niej siedziała kobieta z dzieckiem, które poczuło się bardzo słabo i zaczęło wymiotować. Lewandowska zdecydowała się pomóc kobiecie w potrzebie – w końcu sama także jest matką.
Trenerka wzięła dziecko na ręce i zaczęła je kołysać – dziecko uspokoiło się i zasnęło.
Okazało się, że siedzę obok mamy z uroczym dzieckiem, które źle się czuje i wymiotuje. Zapytałam, czy potrzebuje pomocy, a dziecko zasnęło mi na rękach. Właśnie przypomniałam sobie, jak trudno jest podróżować z takimi maluchami – opisała po angielsku film.
Fani byli zachwyceni postawą Lewandowskiej – okrzyknięto ją bohaterką i doceniono jej empatię i ciepłe podejście do dzieci.