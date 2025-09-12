Agnieszka Kaczorowska grozi pozwem! Żąda przeprosin i pieniędzy od TV Republika
Nazwali ją “seryjnym mordercą” na antenie TV.
Agnieszka Kaczorowska to jedna z najpopularniejszych aktorek i jedna z najwybitniejszych tancerek w naszym kraju. W ostatnim czasie głos o niej nie milknie ani na chwilę, a to za sprawą zawodowych, jak i prywatnych poczynań. Teraz Kaczorowska padła ofiarą dość specyficznego żartu na antenie TV Republika, na co postanowiła zareagować pismem przedsądowym i żądaniami.
Rafał Patyra żartuje z Agnieszki Kaczorowskiej na wizji. Tancerka grozi pozwem i ma specjalne żądania
Od kilku miesięcy życie prywatne Agnieszki Kaczorowskiej stało się tematem zainteresowania wśród mediów i internautów. Warto wspomnieć, że tancerka i aktorka jest w trakcie rozwodu z Maciejem Pelą, z którym tworzyła 7-letnie małżeństwo. Para doczekała się także dwóch córek: Gabrysi i Emilki. Obecnie aktorka łączona jest Marcinem Rogacewiczem. I choć oboje nie mówią wprost o swojej relacji, to już chyba nikt nie ma wątpliwości, że między tą dwójką naprawę iskrzy.
Teraz tancerka i aktorka nagle stała się tematem jednego z wydań porannego programu Telewizji Republika „Wstajemy”, w segmencie nazwanym „Wtoreczek ploteczek”. Podczas programu zgromadzeni Anna Popek, Natalia Rzeźniczak i Rafał Patyra zaczęli dyskutować o relacji Agnieszki z Marcinem Rogacewiczem, nawiązując również do nowej edycji programu „Taniec z gwiazdami”. W międzyczasie Rafał Patyra postanowił rzucić żart czy sugestię na temat Kaczorowskiej, która brzmiała:
Agnieszka jest kimś na kształt seryjnego mordercy, jeśli chodzi o serca męskie i przy okazji małżeństwa też – wypalił na antenie Patyra.
Słowa te mocno nie spodobały się adresatce. W konsekwencji Agnieszka wystosowała przedsądowe wezwanie do Telewizji Republika, w którym oskarża stację i Rafała Patyrę o naruszenie dóbr osobistych. Co więcej, tancerka domaga się usunięcia nagrania z programu oraz żąda oficjalnych przeprosin, zarówno w formie pisemnej, jak i emitowanych na antenie TV. Poza tym prosi o przekazanie 10 tysięcy złotych na rzecz Fundacji ŻYWI, jako zadośćuczynienie.
Na wezwanie aktorki i tancerki zareagował już dziennikarz, który niewiele sobie zrobił z żądań Agnieszki. Mało tego postanowił brnąć dalej i znów pokusił się o żart oraz uznał, że stał się teraz jej kolejną „męską ofiarą”.
Nie znam osobiście pani Agnieszki Kaczorowskiej, ale wcale przez to nie czuję się bezpieczniejszy. Wręcz przeciwnie! Przecież właśnie dołączyłem do listy męskich ofiar bezwzględnej tancerki. Kiedy odebrałem i przeczytałem wezwanie, umarłem ze śmiechu! No i pani Agnieszka ma mnie teraz na sumieniu – powiedział Patyra w rozmowie z serwisem blaskonline.pl.