Agnieszka Kaczorowska to jedna z najpopularniejszych aktorek i jedna z najwybitniejszych tancerek w naszym kraju. W ostatnim czasie głos o niej nie milknie ani na chwilę, a to za sprawą zawodowych, jak i prywatnych poczynań. Teraz Kaczorowska padła ofiarą dość specyficznego żartu na antenie TV Republika, na co postanowiła zareagować pismem przedsądowym i żądaniami.

Rafał Patyra żartuje z Agnieszki Kaczorowskiej na wizji. Tancerka grozi pozwem i ma specjalne żądania

Od kilku miesięcy życie prywatne Agnieszki Kaczorowskiej stało się tematem zainteresowania wśród mediów i internautów. Warto wspomnieć, że tancerka i aktorka jest w trakcie rozwodu z Maciejem Pelą, z którym tworzyła 7-letnie małżeństwo. Para doczekała się także dwóch córek: Gabrysi i Emilki. Obecnie aktorka łączona jest Marcinem Rogacewiczem. I choć oboje nie mówią wprost o swojej relacji, to już chyba nikt nie ma wątpliwości, że między tą dwójką naprawę iskrzy.

Teraz tancerka i aktorka nagle stała się tematem jednego z wydań porannego programu Telewizji Republika „Wstajemy”, w segmencie nazwanym „Wtoreczek ploteczek”. Podczas programu zgromadzeni Anna Popek, Natalia Rzeźniczak i Rafał Patyra zaczęli dyskutować o relacji Agnieszki z Marcinem Rogacewiczem, nawiązując również do nowej edycji programu „Taniec z gwiazdami”. W międzyczasie Rafał Patyra postanowił rzucić żart czy sugestię na temat Kaczorowskiej, która brzmiała:

Agnieszka jest kimś na kształt seryjnego mordercy, jeśli chodzi o serca męskie i przy okazji małżeństwa też – wypalił na antenie Patyra.

Słowa te mocno nie spodobały się adresatce. W konsekwencji Agnieszka wystosowała przedsądowe wezwanie do Telewizji Republika, w którym oskarża stację i Rafała Patyrę o naruszenie dóbr osobistych. Co więcej, tancerka domaga się usunięcia nagrania z programu oraz żąda oficjalnych przeprosin, zarówno w formie pisemnej, jak i emitowanych na antenie TV. Poza tym prosi o przekazanie 10 tysięcy złotych na rzecz Fundacji ŻYWI, jako zadośćuczynienie.

Na wezwanie aktorki i tancerki zareagował już dziennikarz, który niewiele sobie zrobił z żądań Agnieszki. Mało tego postanowił brnąć dalej i znów pokusił się o żart oraz uznał, że stał się teraz jej kolejną „męską ofiarą”.