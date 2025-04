Rozpad małżeństwa Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli od miesięcy jest szeroko komentowany w mediach. Niedawno w sieci huczało o rzekomym romansie tancerki z dźwiękowcem, a teraz jej mąż został przyłapany na mieście z jedną z uczestniczek popularnego reality show.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez lata uchodzili za jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Dla wielu byli również inspirującym obrazkiem rodziny, na który można było miło popatrzeć. Niestety para postanowiła się rozejść, o czym poinformowała w październiku ubiegłego roku. Teraz starają się dojść do porozumienia i zakończyć małżeństwo w ugodowy sposób.

Nie da się ukryć, że wieść o ich rozstaniu po 7 latach małżeństwa, wywołała niemałe poruszenie w sieci. Choć wielokrotnie Kaczorowska zapewniała, że to ten jedyny, z którym chce spędzić resztę życia, niestety realia okazały się być nieco inne. Od tamtej pory internauci i media stale z zaciekawieniem obserwują ich poczynania, a wśród tych najnowszych okazuje się, że Maciej Pela z kimś się spotyka.

Teraz portal „Super Express” opublikował zdjęcia tancerza ze spotkania z tajemniczą blondynką. Jak się okazuje, dziewczyna dała się poznać szerszej publiczności w popularnym reality show Netflixa – „Love Never Lies”, a jest nią Paula Wicherska.

Maciek i Paula udali się do popularnej, otwartej całą noc restauracji. Tancerz nie mógł odkleić się od partnerki – lizał jej uszko i palce. A potem… nagle dopadło go zmęczenie i przysnął. Dziewczyna ocuciła go i już po chwili Pela był gotowy do dalszych harców! Gdy wychodzili z restauracji, tanecznym krokiem wziął ją na ręce, a po chwili odjechali taksówką do domu, w którym jeszcze do niedawna wiódł szczęśliwe życie z Agnieszką – zrelacjonował „Super Express”.