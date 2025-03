Agnieszka Kaczorowska nie owijała w bawełnę podczas wizyty w „Kanale Zero”. Choć nie padło imię Macieja Peli, to słowa o „byciu ofiarą” i „odradzaniu się” mówią same za siebie. W szczerej rozmowie aktorka opowiedziała o rozstaniu, córkach i powrocie do „Tańca z gwiazdami”.

„Odradzam się jak feniks z popiołów” – Kaczorowska o rozstaniu z Pelą

W ostatnich tygodniach o Agnieszce Kaczorowskiej znów zrobiło się głośno – i to z kilku powodów. Tancerka i aktorka wróciła na parkiet „Tańca z Gwiazdami”, gdzie występuje u boku Filipa Gurłacza, a do tego intensywnie pracuje zawodowo. Równocześnie, po cichu, mierzy się z trudnym etapem w życiu prywatnym – zakończeniem wieloletniego związku z Maciejem Pelą.

Jej były partner nie unika mediów. Od czasu, kiedy ogłosili zakończenie związku, Maciej Pela nieustatnnie udziela wywiadów, w których otwarcie mówi o rozstaniu i szczegółach ich relacji.

Kaczorowska do tej pory unikała publicznych komentarzy. Aż do teraz. W rozmowie na żywo w „Kanale Zero” wbiła subtelną, ale mocną szpilę, która wybrzmiała głośniej niż jakiekolwiek słowa.

W piątkowym odcinku „7:00” w Kanale Zero Agnieszka Kaczorowska nie próbowała nawet udawać, że wszystko jest po staremu. Aktorka przyznała, że ostatnie miesiące były dla niej intensywne i trudne. Mówiąc o swoim stanie emocjonalnym, porównała siebie do… feniksa.

Przepracowuję jeszcze życie rodzinne. Czuję się trochę jak feniks odradzający się z popiołów– powiedziała.

Maciej Pela, były partner Kaczorowskiej i ojciec ich dzieci, ostatnio chętnie opowiada o rozstaniu w mediach. Ona – jak podkreśliła – nie ma potrzeby się rozdrabniać.

Można siedzieć w byciu ofiarą, ale można też być sobą i żyć dalej – wypaliła.

Choć nie padło nazwisko, trudno nie odnieść tego komentarza do męża, który niemal z marszu zaczął i konsekwentnie prowadzi medialne tournée po zakończeniu ich związku.

W rozmowie z Tomaszem Wolnym Kaczorowska zdradziła, że mimo rozstania oboje z Maciejem są obecni w życiu córek.

„Nie chciałabym, żeby to źle zabrzmiało, ale chyba łatwiej jest z małymi dziećmi, kiedy przydarzają się takie rzeczy” – powiedziała, tłumacząc, że w młodym wieku emocje dzieci jeszcze nie są tak skomplikowane. Mimo wszystko podkreśliła, że sytuacja ma wpływ na rodzinę i cały czas nad nią pracują.

Aktorka odważnie wróciła do „Tańca z Gwiazdami” po latach przerwy i jak przyznała – trochę się bała.

„Byłam gotowa, ale bałam się wrócić na parkiet po tylu latach” – mówiła. Zaskoczyła ją m.in. nauka kizomby, której nigdy wcześniej nie tańczyła.

Jednocześnie nie żałuje udziału w show „Królowa przetrwania”, choć… drugi raz by się już nie zdecydowała. „Chciałam spróbować tej formy, to było dla mnie ciekawe, ekscytujące, ale nie wiedziałam wszystkiego”– dodała szczerze, przyznając, że czuje się skrzywdzona przez montaż, który postawił ją w złym świetle.

Na pytanie, czy utrzymuje kontakt z uczestniczkami show, nie miała wątpliwości. „Z Kasią Nast, Elizką i Natsu do dziś się kontaktujemy” – zdradziła z uśmiechem. Wygląda na to, że nie wszystkie reality friendships są na pokaz.