Magdalena Białas to uczestniczka 9. edycji programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Celebrytka została właśnie świeżo upieczoną mamą, a radosną nowiną podzieliła się w social mediach.

Magdalena Białas ze „Ślub od pierwszego wejrzenia” urodziła!

Magdalena Białas to była uczestniczka 9. edycji programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”. W serialu została postawiona na ślubnym kobiercu wraz z Krzysztofem Żółtakiem. Choć początkowo para wpadła sobie w oko, a podczas finału zdecydowali się kontynuować małżeństwo poza kamerami, to finalnie ich relacja nie przetrwała. W lipcu 2023 roku, ogłosili rozstanie.

Jakiś czas później do Magdy uśmiechnął się los i znalazła nową miłość. Później celebrytka i psycholog zdradziła, że jest w szczęśliwym związku, a jakiś czas później ogłosiła zaręczyny. Nie trzeba było długo czekać, aż w końcu podzieliła się radosną nowiną, że wraz z nowym ukochanym spodziewają się dziecka.

Teraz Magda Białas poinformowała na social mediach, że ich pociecha jest już na świecie. Poza tym na Instagramie pojawiło się kilka ujęć z nowo narodzonym maluszkiem.