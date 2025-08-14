times-dark
Klaudia El Dursi pokazała nowe fotki z córeczką. Lipińska: „Ona jest najpiękniejszym dzieckiem…"

Internauci są zauroczeni bobasem i świeżo upieczoną mamą!

14.08.2025
Zrzut ekranu 2025-08-14 084412 źródło Instagram/klaudia_el_dursi

Klaudia El Dursi to znana influencerka, prowadząca miłosne reality show „Hotel Paradise” i była uczestniczka programu „Top Model”. Celebrytka od początku ciąży stale relacjonowała swój stan błogosławiony w social mediach, a nawet miała okazję być bohaterką programu „Dzień Dobry TVN”, gdzie regularnie dzieliła się kolejnymi etapami ciąży czy sprawdzała dzidziusiowe nowinki.

 

Jej długo wyczekiwana pociecha w końcu przyszła na świat 26 lipca 2025 roku, choć pierwotny termin porodu był przewidziany na 18 lipca. Klaudia, wreszcie została mamą pierwszej, wymarzonej córeczki. W rodzinie El Dursi była to jeszcze większa radość, ponieważ celebrytka ma już dwóch synów: 16-letniego Dawida z poprzedniego związku i 11-letniego Jasia z obecnym partnerem, Jackiem Leszczyńskim.

Zrzut ekranu 2025-08-14 084457 źródło Instagram/klaudia_el_dursi

Teraz El Dursi podzieliła się z internautami nowymi fotkami z córeczką, a pod opublikowanym postem napisała:

„So much love 🤍 Przepadłam, oszalałam, zwariowałam, nie ma mnie ! Ja wiem, jestem monotematyczna. Mam nadzieję, że wybaczycie 🫶🏽”

Zrzut ekranu 2025-08-14 084542 źródło Instagram/klaudia_el_dursi

Na opublikowanych zdjęciach widać duże szczęście w oczach celebrytki, która zapozowała na najnowszych ujęciach w matchujących stylizacjach z córeczką.

 

Warto wspomnieć,  że dziewczynka wciąż jest bezimienna. Celebrytka jakiś czas temu zastanawiając się nad imieniem, mówiła z przekonaniem, że chciałabym nazwać dziecko w nietypowy i dość oryginalny sposób jak np. Carmen, Daisy czy Lola. Jej ukochany zasugerował wtedy jednak, że chciałby Zosię. Do tej pory jednak nie udało się ustalić, jak nazywa się córeczka celebrytki, a jeszcze niedawno sama mówiła, że nie mają dla niej imienia, ponieważ mają z tym duży problem.

 

Zrzut ekranu 2025-08-14 084525 źródło Instagram/klaudia_el_dursi

Pod opublikowanym fotkami pojawiła się cała masa komplementów, a internauci rozpływają się nad noworodkiem pisząc:

  • „Szalejemy razem z Tobą ❤️❤️❤️❤️❤️❤️”
  • „Jedno z najbardziej wyczekanych maluszków!”
  • „Najpiękniejsze dziewczyny ❤️”
  • „Piękne księżniczki ♥️”

Na komentarz zdecydowała się nawet Blanka Lipińska, która uznała, że córeczka El Dursi to najpiękniejsze dziecko jakie kiedykolwiek widziała:

„Ona jest najpiękniejszym dzieckiem jakie widziałam w życiu 🖤 więc wcale Ci się nie dziwię 🫶🏼”

Anonim | 14 sierpnia 2025 Odpowiedz

Anonim | 14 sierpnia 2025 Odpowiedz

