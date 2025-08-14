Klaudia El Dursi pokazała nowe fotki z córeczką. Lipińska: „Ona jest najpiękniejszym dzieckiem…”

Klaudia El Dursi pokazała córeczkę

Klaudia El Dursi to znana influencerka, prowadząca miłosne reality show „Hotel Paradise” i była uczestniczka programu „Top Model”. Celebrytka od początku ciąży stale relacjonowała swój stan błogosławiony w social mediach, a nawet miała okazję być bohaterką programu „Dzień Dobry TVN”, gdzie regularnie dzieliła się kolejnymi etapami ciąży czy sprawdzała dzidziusiowe nowinki.

Jej długo wyczekiwana pociecha w końcu przyszła na świat 26 lipca 2025 roku, choć pierwotny termin porodu był przewidziany na 18 lipca. Klaudia, wreszcie została mamą pierwszej, wymarzonej córeczki. W rodzinie El Dursi była to jeszcze większa radość, ponieważ celebrytka ma już dwóch synów: 16-letniego Dawida z poprzedniego związku i 11-letniego Jasia z obecnym partnerem, Jackiem Leszczyńskim.