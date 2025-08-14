Klaudia El Dursi pokazała nowe fotki z córeczką. Lipińska: „Ona jest najpiękniejszym dzieckiem…”
Internauci są zauroczeni bobasem i świeżo upieczoną mamą!
Klaudia El Dursi to znana influencerka, prowadząca miłosne reality show „Hotel Paradise” i była uczestniczka programu „Top Model”. Celebrytka od początku ciąży stale relacjonowała swój stan błogosławiony w social mediach, a nawet miała okazję być bohaterką programu „Dzień Dobry TVN”, gdzie regularnie dzieliła się kolejnymi etapami ciąży czy sprawdzała dzidziusiowe nowinki.
Jej długo wyczekiwana pociecha w końcu przyszła na świat 26 lipca 2025 roku, choć pierwotny termin porodu był przewidziany na 18 lipca. Klaudia, wreszcie została mamą pierwszej, wymarzonej córeczki. W rodzinie El Dursi była to jeszcze większa radość, ponieważ celebrytka ma już dwóch synów: 16-letniego Dawida z poprzedniego związku i 11-letniego Jasia z obecnym partnerem, Jackiem Leszczyńskim.
Teraz El Dursi podzieliła się z internautami nowymi fotkami z córeczką, a pod opublikowanym postem napisała:
„So much love 🤍 Przepadłam, oszalałam, zwariowałam, nie ma mnie ! Ja wiem, jestem monotematyczna. Mam nadzieję, że wybaczycie 🫶🏽”
Na opublikowanych zdjęciach widać duże szczęście w oczach celebrytki, która zapozowała na najnowszych ujęciach w matchujących stylizacjach z córeczką.
Warto wspomnieć, że dziewczynka wciąż jest bezimienna. Celebrytka jakiś czas temu zastanawiając się nad imieniem, mówiła z przekonaniem, że chciałabym nazwać dziecko w nietypowy i dość oryginalny sposób jak np. Carmen, Daisy czy Lola. Jej ukochany zasugerował wtedy jednak, że chciałby Zosię. Do tej pory jednak nie udało się ustalić, jak nazywa się córeczka celebrytki, a jeszcze niedawno sama mówiła, że nie mają dla niej imienia, ponieważ mają z tym duży problem.
Pod opublikowanym fotkami pojawiła się cała masa komplementów, a internauci rozpływają się nad noworodkiem pisząc:
- „Szalejemy razem z Tobą ❤️❤️❤️❤️❤️❤️”
- „Jedno z najbardziej wyczekanych maluszków!”
- „Najpiękniejsze dziewczyny ❤️”
- „Piękne księżniczki ♥️”
Na komentarz zdecydowała się nawet Blanka Lipińska, która uznała, że córeczka El Dursi to najpiękniejsze dziecko jakie kiedykolwiek widziała:
„Ona jest najpiękniejszym dzieckiem jakie widziałam w życiu 🖤 więc wcale Ci się nie dziwię 🫶🏼”
