Klaudia El Dursi od niemal miesiąca spełnia się w roli świeżo upieczonej mamy. Płeć jej trzeciej pociechy była niespodzianką do samego końca, ale celebrytka doczekała się jednak swojej wymarzonej córki. Teraz w najnowszym wywiadzie zdradza, jak minął jej okres po porodzie oraz uchyla rąbka tajemnicy w sprawie imienia.

Klaudia El Dursi o połogu i imieniu córki

Klaudia El Dursi to znana influencerka, prowadząca miłosne reality show „Hotel Paradise” i była uczestniczka programu „Top Model”. Celebrytka od początku swojej ciąży stale relacjonowała swój stan, a nawet miała okazję być bohaterką programu „Dzień Dobry TVN”, gdzie regularnie dzieliła się kolejnymi etapami ciąży czy sprawdzała dzidziusiowe nowinki.

W końcu El Dursi doczekała się swojej pociechy, która przyszła na świat 26 lipca 2025 roku. Warto dodać, że pierwotny termin porodu był przewidziany na 18 lipca. Klaudia została mamą pierwszej, wymarzonej córeczki, dlatego w rodzinie El Dursi była to jeszcze większa radość, ponieważ celebrytka ma już dwóch synów: 16-letniego Dawida z poprzedniego związku i 11-letniego Jasia z obecnym partnerem, Jackiem Leszczyńskim.

Teraz w rozmowie z „Plejadą” podczas jesiennej ramówki TVN-u celebrytka po raz pierwszy zabrała publicznie głos w sprawie swojego połogu. Jak sama twierdzi, nie było to najlepszy okres, ale dała sobie ze wszystkim świetnie radę.

Jestem taką osobą, która nie potrzebuje wielu godzin snu do szybkiej regeneracji, więc nie narzekam. Już minęły cztery tygodnie prawie, więc jest dużo lepiej, ale ten początek [połogu] powiem szczerze, byłam zdumiona, że nie było tak łatwo, jak mi się wydawało, ale to już za nami – wyznała El Dursi.

Celebrytka odniosła się również szerzej do płci swojej nowo narodzonej pociechy. Warto wspomnieć, że Klaudia i jej bliscy do samego końca nie wiedzieli, czy spodziewać się chłopca, czy dziewczynki. Gwiazda bardzo marzyła o córeczce, choć podświadomie myślała, że znów będzie chłopak.

My wszyscy jesteśmy tak zszokowani, zaskoczeni tą sytuacją. Absolutnie nie spodziewaliśmy się (…). Wszyscy jesteśmy teraz tacy bardzo wyciszeni, złagodzeni, czuli, wrażliwi wzruszamy się, patrząc na nią, więc ten mały człowieczek zmienił cały tak naprawdę nasz dom (…). Często faktycznie na tę małą córeczkę mówię „on”, bo jestem mamą dwójki synów, więc to chyba jeszcze trochę potrwa – mówiła Klaudia.

Prezenterka i modelka odniosła się również do sytuacji związanej z imieniem dziecka, które od samego początku jest problematyczne i wzbudza wiele zainteresowania. Celebrytka jakiś czas temu mówiła, że chciałaby nazwać dziecko w nietypowy i dość oryginalny sposób jak np. Carmen, Daisy czy Lola. Jej ukochany zasugerował wtedy jednak, że chciałby Zosię. Jak się teraz okazuje, po niemal miesiącu od narodzin dziewczyna wciąż nie ma imienia, a nawet przy rejestracji nowego członka rodziny pojawiły się kłopoty.