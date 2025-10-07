O Kasi Zillmann i Janji Lesar jest głośno za granicą! Nie do wiary co o nich mówią
Zagraniczne media rozpisują się o odważnym duecie.
To, co wydarzyło się w tej edycji „Tańca z gwiazdami” przejdzie do historii edycji i programu. Katarzyna Zillmann i Janja Lesar stworzyły pierwszą w Polsce żeńską parę taneczną w show. Ich występy zachwycają nie tylko jurorów i publiczność, ale też media na całym świecie. Para w odcinkach programu tanecznego cały czas zdobywa najwyższe noty, a jurorzy nie szczędzą im zachwytów. Widzowie oszaleli na punkcie tej pary.
Zgrzyt w parze Zillmann – Lesar? „Jak ona szaleje, to staję z boku”. Ostra wymiana zdań na wizji!
O Kasi Zillmann i Janji Lesar mówią za granicą
W czwartym odcinku programu Katarzyna i Janja zatańczyły tango, które rozpaliło publiczność i jury. Występ zachwycił wszystkich, a duet zgarnął 40 punktów. Równie entuzjastycznie na ich ognisty taniec masowo zareagowały polskie gwiazdy: