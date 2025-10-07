„DZIEWCZYNY, OGIEŃ!” – napisał Filip Bobek .

. „Wow… jaka energia i połączenie! W tej choreografii Janji taniec naprawdę staje się rozmową — czuć między nimi chemię, bliskość i wzajemne zrozumienie. Piękne, prawdziwe, poruszające” – dodał Stefano Terrazzino.

Zachwytu nie kryły również Edyta Herbuś i Maja Włoszczowska, które nazwały występ Zillmann i Lesar „manifestem kobiecej siły i wolności”.

Historyczny moment na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”! Widzowie mocno podzieleni ws. kobiecego duetu

Co więcej, irlandzkie i brytyjskie media piszą o Kasi Zillmann jako o symoblu odwagi i postępu w Polsce:

„Fani w całej Polsce i za granicą z entuzjazmem przyjęli ten duet […]. Polska pokazuje wyraźny postęp w swojej edycji programu ‘Taniec z gwiazdami’” – zauważa portal gcn.ie

„To naprawdę poruszające widzieć tak odważną i dumną sportsmenkę LGBTQ. Fakt, że producenci programu pozwolili jej zatańczyć z kobietą, zasługuje na ogromne brawa” – podkreśla outsports.com.

Katarzyna Zillmann od lat mówi o swojej orientacji i wspiera społeczność LGBTQ+. Dla wielu osób jest ona inspiracją w przekraczaniu własnych barier i komfortu. Udział w programie pokazuje, że miłość, pasja i sztuka nie mają płci.

Jak mówią fani w komentarzach: „To nie tylko taniec – to historia, która dzieje się na naszych oczach!” „Dzięki nim Polska wygląda dziś nowocześniej i piękniej.”

Ich duet zapisał się złotymi napisami w historii polskiego show-biznesu. To one sprawiły, że o polskim ,,Tańcu z Gwiazdami” mówi się dziś na cały świecie.