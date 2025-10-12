Rodzinny odcinek „Tańca z gwiazdami”: Marcin Rogacewicz z mamą, Wiktoria Gorodecka z bratem…
Z kolei Olek Sikora porwał na parkiet kuzynkę, a Barbara Bursztynowicz męża.
Producenci programu zdecydowali, że jubileuszowa edycja powinna być nie tylko efektowna, ale też wzruszająca. Dlatego piąty odcinek odbędzie się pod hasłem „Rodzinne tańce”. Uczestnicy wyjdą na parkiet w towarzystwie swoich bliskich: rodziców, dzieci, rodzeństwa czy partnerów. Będzie to niezwykła okazja, by publiczność zobaczyła ich z zupełnie innej strony.
Tym razem liczyć się będą nie tylko kroki i choreografia, ale przede wszystkim uczucia, wspomnienia i więzi, które łączą tancerzy z ich najbliższymi. Jak zapowiadają twórcy, nie zabraknie śmiechu, wzruszeń i niespodzianek.
To nie będzie zwykły odcinek tanecznego show. Wiele par przygotowało występy, które mają głęboki, osobisty charakter. Dla niektórych uczestników taniec stanie się sposobem na okazanie wdzięczności, dla innych: szansą na pojednanie czy wyrażenie uczuć, których nie da się ubrać w słowa.
Już zapowiedzi wskazują, że piąty odcinek będzie najbardziej emocjonalnym momentem sezonu. Publiczność zobaczy prawdziwe łzy wzruszenia i spontaniczne gesty miłości.
Jak zapowiadają jurorzy, tym razem będą bardziej wyrozumiali dla technicznych niedociągnięć, bo w tym odcinku liczyć się będzie przede wszystkim serce.
Max | 13 października 2025
