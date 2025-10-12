Rodzinny odcinek „Tańca z gwiazdami”: Marcin Rogacewicz z mamą, Wiktoria Gorodecka z bratem…

Maurycy Popiel z mamą Lidią Bogaczówną

Producenci programu zdecydowali, że jubileuszowa edycja powinna być nie tylko efektowna, ale też wzruszająca. Dlatego piąty odcinek odbędzie się pod hasłem „Rodzinne tańce”. Uczestnicy wyjdą na parkiet w towarzystwie swoich bliskich: rodziców, dzieci, rodzeństwa czy partnerów. Będzie to niezwykła okazja, by publiczność zobaczyła ich z zupełnie innej strony.

Tym razem liczyć się będą nie tylko kroki i choreografia, ale przede wszystkim uczucia, wspomnienia i więzi, które łączą tancerzy z ich najbliższymi. Jak zapowiadają twórcy, nie zabraknie śmiechu, wzruszeń i niespodzianek.