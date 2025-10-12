times-dark
Kozaczek
Rodzinny odcinek „Tańca z gwiazdami”: Marcin Rogacewicz z mamą, Wiktoria Gorodecka z bratem…

Z kolei Olek Sikora porwał na parkiet kuzynkę, a Barbara Bursztynowicz męża.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Maurycy Popiel z mamą Lidią Bogaczówną

Producenci programu zdecydowali, że jubileuszowa edycja powinna być nie tylko efektowna, ale też wzruszająca. Dlatego piąty odcinek odbędzie się pod hasłem „Rodzinne tańce”. Uczestnicy wyjdą na parkiet w towarzystwie swoich bliskich: rodziców, dzieci, rodzeństwa czy partnerów. Będzie to niezwykła okazja, by publiczność zobaczyła ich z zupełnie innej strony.

Tym razem liczyć się będą nie tylko kroki i choreografia, ale przede wszystkim uczucia, wspomnienia i więzi, które łączą tancerzy z ich najbliższymi. Jak zapowiadają twórcy, nie zabraknie śmiechu, wzruszeń i niespodzianek.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Olek Sikora z kuzynką Eweliną Sikorą

To nie będzie zwykły odcinek tanecznego show. Wiele par przygotowało występy, które mają głęboki, osobisty charakter. Dla niektórych uczestników taniec stanie się sposobem na okazanie wdzięczności, dla innych: szansą na pojednanie czy wyrażenie uczuć, których nie da się ubrać w słowa.

Już zapowiedzi wskazują, że piąty odcinek będzie najbardziej emocjonalnym momentem sezonu. Publiczność zobaczy prawdziwe łzy wzruszenia i spontaniczne gesty miłości.

Jak zapowiadają jurorzy, tym razem będą bardziej wyrozumiali dla technicznych niedociągnięć, bo w tym odcinku liczyć się będzie przede wszystkim serce.

Daria Syta, Ewelina, Aleksander Sikora

Olek Sikora z kuzynką Eweliną Sikorą
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Marcin Rogacewicz z mamą i Agnieszką Kaczorowską
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Marcin Rogacewicz z mamą
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Wiktoria Gorodecka z bratem Konstantym
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Wiktoria Gorodecka z bratem Konstantym
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Tomasz Karolak z córką Leną
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Katarzyna Zillman z mamą
Jacek Bursztynowicz, Barbara Bursztynowicz

Barbara Bursztynowicz z mężem Jackiem
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Mikołaj "Bagi" Bagiński z siostrą Matyldą
Max | 13 października 2025 Odpowiedz

Złośliwie. Ocenili np bursztynowicz. I. Kaczorowska. Z. Rogacewicza. I. Mama. Słabsze. Punkty. Mama. Miała. Dryg. Pani. B z. Mężem. Też. Zatańczyli. Dobrze

