„Taniec z gwiazdami” pełen emocji, a wśród gości: Roxi Węgiel i Kevin Mglej, Tomasz Karolak z córką…

Pojawili się także mąż Barbary Bursztynowicz, mama Katarzyny Zillman.

/ 12.10.2025 /
Karolina T.
Roksana Węgiel

1 / 21

Roksana Węgiel

Wystartował 5. odcinek „Tańca z gwiazdami” i chyba jeden z najbardziej wzruszających.  Uczestnicy zaprezentują się na parkiecie ze swoimi bliskimi: rodziców, dzieci, rodzeństwa czy partnerów.

 

Będzie to niezwykła okazja, by publiczność zobaczyła ich z zupełnie innej strony.

akpa20251012_17tzg_5_jk_6416

2 / 21

Roksana Węgiel

Tym razem liczyć się będą nie tylko kroki i choreografia, ale przede wszystkim uczucia, wspomnienia i więzi, które łączą tancerzy z ich najbliższymi. Jak zapowiadają twórcy, nie zabraknie śmiechu, wzruszeń i niespodzianek.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

3 / 21

Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński

Wśród uczestników i ich gości zobaczymy wiele zaskakujących duetów.

  • Maja Bohosiewicz pojawi się na parkiecie ze swoją córką Leonią.
  • Tomasz Karolak zatańczy z córką Leną.
  • Katarzyna Zillmann, wicemistrzyni olimpijska, wystąpi z mamą Ludwiką.
  • Marcin Rogacewicz zatańczy z mamą Ewą — a ich wspólny występ ma wyjątkowe znaczenie. Aktor przyznał, że przez lata nie utrzymywał z matką kontaktu, a teraz, dzięki programowi, mogą symbolicznie odbudować swoją więź.
  • Mikołaj „Bagi” Bagiński zaprosił do tańca swoją siostrę Matyldę.
  • Barbara Bursztynowicz wystąpi z mężem Jackiem, tworząc jeden z najbardziej doświadczonych duetów tego wieczoru.
  • Aleksander Sikora zatańczy z kuzynką, pokazując, że więzi rodzinne mogą mieć różne oblicza.
  • Na parkiecie pojawi się również Roksana Węgiel, która powraca do programu w roli specjalnej gościni.
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

4 / 21

Maja Bohosiewicz, Albert Kosiński i Sonia Bohosiewicz
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

5 / 21

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

6 / 21

Hanna Żudziewicz, Jacek Jeschke i Krzysztof Ibisz
akpa20251012_17tzg_5_jk_6359

7 / 21

Paulina Sykut-Jeżyna
Jacek Bursztynowicz, Barbara Bursztynowicz, Dorota Naruszewicz

8 / 21

Jacek Bursztynowicz, Barbara Bursztynowicz i Dorota Naruszewicz
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

9 / 21

Dorota Naruszewicz
Jacek Bursztynowicz, Barbara Bursztynowicz

10 / 21

Jacek Bursztynowicz i Barbara Bursztynowicz
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

11 / 21

Mikołaj "Bagi" Bagiński z siostrą
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

12 / 21

Wojciech Kucina
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

13 / 21

Dariusz Wardziak
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

14 / 21

Tomasz Wygoda
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

15 / 21

Katarzyna Zillmann, Ludwika ZIllmann i Janja Lesar
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

16 / 21

Daria Syta, Ewelina i Aleksander Sikora
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

17 / 21

Marcin Rogacewicz, Ewa Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

18 / 21

Marcin Rogacewicz z mamą
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

19 / 21

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

20 / 21

Wiktoria Gorodecka z bratem
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

21 / 21

Ola Filipek i Kevin Mglej
