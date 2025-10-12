„Taniec z gwiazdami” pełen emocji, a wśród gości: Roxi Węgiel i Kevin Mglej, Tomasz Karolak z córką…
Pojawili się także mąż Barbary Bursztynowicz, mama Katarzyny Zillman.
Wystartował 5. odcinek „Tańca z gwiazdami” i chyba jeden z najbardziej wzruszających. Uczestnicy zaprezentują się na parkiecie ze swoimi bliskimi: rodziców, dzieci, rodzeństwa czy partnerów.
Będzie to niezwykła okazja, by publiczność zobaczyła ich z zupełnie innej strony.
Tym razem liczyć się będą nie tylko kroki i choreografia, ale przede wszystkim uczucia, wspomnienia i więzi, które łączą tancerzy z ich najbliższymi. Jak zapowiadają twórcy, nie zabraknie śmiechu, wzruszeń i niespodzianek.
Wśród uczestników i ich gości zobaczymy wiele zaskakujących duetów.
- Maja Bohosiewicz pojawi się na parkiecie ze swoją córką Leonią.
- Tomasz Karolak zatańczy z córką Leną.
- Katarzyna Zillmann, wicemistrzyni olimpijska, wystąpi z mamą Ludwiką.
- Marcin Rogacewicz zatańczy z mamą Ewą — a ich wspólny występ ma wyjątkowe znaczenie. Aktor przyznał, że przez lata nie utrzymywał z matką kontaktu, a teraz, dzięki programowi, mogą symbolicznie odbudować swoją więź.
- Mikołaj „Bagi” Bagiński zaprosił do tańca swoją siostrę Matyldę.
- Barbara Bursztynowicz wystąpi z mężem Jackiem, tworząc jeden z najbardziej doświadczonych duetów tego wieczoru.
- Aleksander Sikora zatańczy z kuzynką, pokazując, że więzi rodzinne mogą mieć różne oblicza.
- Na parkiecie pojawi się również Roksana Węgiel, która powraca do programu w roli specjalnej gościni.
Ja | 13 października 2025
Próżność, aż wzdycham