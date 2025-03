Gwiazdy na salonach. Ostaszewska w nowym wydaniu, Lidia Popiel, Kasia Zielińska z mężem

To nie koniec. Aktorka jest zdania, że nagrywanie scenek z dziećmi i pokazywanie ich w sytuacji, kiedy coś im się objaśnia, albo dziecko płacze jest głęboko nieetyczne. Maja Ostaszewska uważa, że może to w przyszłości mieć bardzo przerażające skutki, dlatego ona przez lata chroniła prywatność swoich pociech:

Pomijam fakt, że nawet gdy potem na relacjach jest zasłonięta buźka, ale cały czas filmujemy swoje dziecko i wykorzystujemy je influencersko, to tak naprawdę już pokazujemy mu, że nie wydarza się w jego życiu nic, ani urodziny, ani żadna przygoda życiowa, ani żaden moment bez rejestracji. Też jest to dla mnie bardzo niepokojące. Może się ktoś ze mną nie zgodzić, absolutnie to szanuję, ale dla mnie jest to przerażające […]. Jest to taki „Big Brother”, w którym małe dziecko bez swojej decyzji bierze udział — podkreśliła Maja Ostaszewska.