Magdalena Stępień wróciła pamięcią do trudnych chwil w ostatnim odcinku reality show „Królowa przetrwania”. Kobieta zaczęła opowiadać innym uczestniczkom o traumatycznym dla niej rozstaniu z Jakubem Rzeźniczakiem, w czasie którego miało dojść do bardzo niekomfortowej sytuacji. Piłkarz miał ją nagrać, gdy ta mówiła, że po zakończeniu z nim związku, nie chce jej się żyć. Magdalena Stępień wyznała, że wciąż myśli o tym nagraniu i boi się, że wideo kiedykolwiek wypłynie, a były partner nazwie ją wariatką. Teraz postanowiła odnieść się do tego, co wydarzyło się w programie.

Magdalena Stępień żałuje udziału w reality show? „Czułam strach i lęk”

Magdalena Stępień wylała morze łez na planie „Królowej przetrwania”. Teraz się tłumaczy

Celebrytka miała bardzo emocjonalny moment w nowym odcinku „Królowej przetrwania”. Wspominała śmierć swojego jedynego synka — Oliwiera, który chorował na nowotwór. Podkreśliła, że marzyła o idealnej rodzinie i bardzo chciała ją stworzyć ze swoim eks partnerem — Jakubem Rzeźniczakiem.

Niestety, to się nie udało. Powodem miał być jej były partner. Teraz Magdalena Stępień postanowiła skomentować słowa, które wypowiedziała na planie reality show. W tym celu opublikowała w sieci oświadczenie:

Czasami, w trudnych momentach, ludzie podejmują decyzje, które nie zawsze są właściwe i nie zawsze wynika to z ich prawdziwego charakteru. Często pod wpływem silnych emocji czy presji, zachowanie może odbiegać od tego, czym chcielibyśmy się pochwalić. W przeszłości znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji, która, niestety, wpłynęła na moje zachowanie. Opowiedziałam o tym w programie telewizyjnym, ponieważ czułam, że muszę to zrobić, by oczyścić siebie z sytuacji, w której fakt wystąpienia tego zdarzenia był wykorzystywany przeciwko mnie. Dziś wiem, jak ważne jest, by otwarcie mówić o takich doświadczeniach — podsumowała Magdalena Stępień.

Załamana Magdalena Stępień podsumowuje 2024 rok: „Był jeszcze trudniejszy niż poprzednie”