„Królowa przetrwania” pierwsza edycja polskiej wersji popularnego reality show cieszyła się sporą oglądalnością. Teraz po przerwie program powraca, ale Izu Ugonoh nie poprowadzi już drugiej edycji show. Zamiast niego stacja TVN postawiła na znaną i wywołującą spore emocje wśród widzów gwiazdę TVN-u. Celebrytka zamieściła niedawno na swoim Instagramie zdjęcia z rajskiej Sri Lanki, a teraz potwierdziła medialne doniesienia.

Magda Gessler CAŁUJE Michela Morana na gwiazdorskiej uczcie „MasterChefa”! Wyglądali jak król i królowa balu

Małgorzata Rozenek-Majdan nową prowadzącą „Królowę Przetrwania”. Izu Ugonoh żegna się z fuchą!

Małgorzata Rozenek-Majdan po krótkiej przerwie wraca do telewizji. Słynna osobowość medialna i prezenterka telewizyjna poprowadzi kontrowersyjne reality show „Królowa przetrwania”. Zastąpi w tej Izu Ugonoh, który wystąpił w innym formacji stacji — „Afryka Express” razem ze swoją żoną. O tym, że sportowiec nie poprowadzi nowej edycji programu, poinformował w social mediach dwa tygodnie temu:

Idzie nowe! We wrześniu rozpoczynam nową zawodową przygodę z TVN Turbo, gdzie poprowadzę cykl gal MMA. To dla mnie szansa na połączenie moich sportowych doświadczeń i kolejnego ciekawego wyzwania! Podejmuję tę rękawicę! W związku z tym nie będę mógł poprowadzić kolejnego sezonu „Królowej przetrwania” — ogłosił w mediach społecznościowych Izu Ugonoh.

Lubomirscy pokazali zdjęcia z Royal Ascot. Spotkali się z królem Karolem i królową Camillą