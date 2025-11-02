„Taniec z gwiazdami”. Anna Mucha z ukochanym Jakubem, szczuplutka Aneta Zając, a Rutkowski w SPÓDNICY!

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar

Dzisiejszy odcinek będzie dla uczestników prawdziwą próbą charakteru. Każda z pozostałych sześciu par zaprezentuje aż dwie choreografie, to nowy format, który ma jeszcze bardziej podgrzać emocje i przetestować wszechstronność gwiazd. Tancerze będą musieli wykazać się nie tylko perfekcyjną techniką, ale i wyczuciem rytmu, ekspresją oraz umiejętnością opowiedzenia historii tańcem.