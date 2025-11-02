times-dark
Kozaczek
„Taniec z gwiazdami”. Anna Mucha z ukochanym Jakubem, szczuplutka Aneta Zając, a Rutkowski w SPÓDNICY!

Zwycięzcy powrócili na parkiet "Tańca z gwiazdami".

Aneta Zając Anna Mucha Krzysztof Rutkowski Maja Rutkowska Taniec Z Gwiazdami Tomasz Karolak
/ 02.11.2025 /
Karolina T.
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

1 / 22

Ewa Kasprzyk

Jak co niedzielę od dwóch miesięcy jesteśmy świadkami wyjątkowego wydarzenia, jubileuszowej edycji programu „Taniec z Gwiazdami”.

 

W 8. odcinku rozstrzygnie się, kto awansuje do upragnionego półfinału, a kto pożegna się z marzeniami o Kryształowej Kuli.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

2 / 22

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar

Dzisiejszy odcinek będzie dla uczestników prawdziwą próbą charakteru. Każda z pozostałych sześciu par zaprezentuje aż dwie choreografie,  to nowy format, który ma jeszcze bardziej podgrzać emocje i przetestować wszechstronność gwiazd. Tancerze będą musieli wykazać się nie tylko perfekcyjną techniką, ale i wyczuciem rytmu, ekspresją oraz umiejętnością opowiedzenia historii tańcem.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

3 / 22

Katarzyna Zillmann, Anita Sokołowska i Janja Lesar
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

4 / 22

Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska
akpa20251102_17tzg_8_jk_6315

5 / 22

Maks Behre
akpa20251102_17tzg_8_jk_6266

6 / 22

Anna Mucha
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

7 / 22

Anna Mucha i Jakub Wons
akpa20251102_17tzg_8_jk_6203

8 / 22

Piotr Musiałkowski
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

9 / 22

Aneta Zając, Michał Kassin i Barbara Bursztynowicz
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

10 / 22

Izabela Skierska i Tomasz Karolak
Na zdj.: Aneta Zając, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

11 / 22

Aneta Zając
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

12 / 22

Tomasz Wygoda
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

13 / 22

Wojciech Kucina
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

14 / 22

Albert Kosiński
Na zdj.: Wiktoria Gorodecka, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

15 / 22

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko
Na zdj.: Paulina Sykut-Jeżyna, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

16 / 22

Paulina Sykut-Jeżyna
Na zdj.: Krzysztof Rutkowski, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

17 / 22

Krzysztof Rutkowski
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

18 / 22

Krzysztof Rutkowski i Maja Rutkowska
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

19 / 22

Karol Stefanowicz
Na zdj.: Faustyna Fugińska, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

20 / 22

Faustyna Fugińska
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

21 / 22

Faustyna Fugińska
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

22 / 22

Gabriela Orzechowska
Anonim | 3 listopada 2025

Na zdjeciu Nr. 17/18 PAJAC!!!!!!! Co ten ,, facecik???) z siebie robi!!!!!! POSMIEWISKO TO MALO POWIEDZIANE😅

