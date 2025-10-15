Katarzyna Zillmann od pierwszego odcinka „Tańca z Gwiazdami” podbija serca jurorów i widzów. Jak się okazuje, jest nie tylko znakomitą sportsmenką, ale także równie dobrze radzi sobie na parkiecie. W minioną niedzielę, podczas odcinka rodzinnego, na parkiecie pojawiła się też jej mama – Ludwika, która tuż po show zdradziła dziennikarzowi Kozaczka, że jej córka ma więcej ukrytych talentów.

Katarzyna Zillmann ma ukryty talent? Mama sportsmanki ujawnia nieznane dotąd fakty

Pani Ludwika nie kryła radości, że mogła wystąpić na parkiecie wraz z córką i Janją Lesar. Podkreślała też, że jest bardzo dumna z Kasi, która od dziecięcych lat pokazywała, że lubi się bawić i ma dobre poczucie rytmu:

Nawet w wieku przedszkolnym na rytmikę chodziła i pani od rytmiki ją chwaliła, że ma talent – mówiła mama Kasi Zillmann.

W tym czasie partnerka taneczna sportsmenki wtrąciła, że Kasia potrafi też śpiewać. Pani Ludwika dodała natomiast, że jej córka ma nagraną płytę. Jak się okazało, wioślarka wygrała niegdyś konkurs wokalny podczas I Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu w Jantarze.

Ja na tej rytmice nauczyłam się jednej piosenki – o bursztynku. To było kuriozalne, bo nawet się nie zapisaliśmy na ten konkurs… – zaczęła Kasia.

Dodała przy tym, że w konkursie brały udział dzieci z całej Polski, które wcześnie przygotowywały się do tego wydarzenia:

Mówię, po co to dziecko tam weszło, bo przecież tam tak ładnie śpiewają… a tu ona wygrała – mówiła z uśmiechem pani Ludwika.

To wspomnienie poruszyło, a zarazem rozbawiło Zillmann, która wskazała też na zabawny moment z tego dnia. Okazało się, że w trakcie wykonywania piosenki zapomniała tekstu! Nie przeszkodziło jej to jednak w zdobyciu zwycięstwa w konkursie wokalnym i możliwości nagrania płyty.