Katarzyna Zillmann w rodzinnym odcinku zatańczyła z partnerką taneczną — Janją Lesar oraz ze swoją matką — Ludwiką. Panie podbiły parkiet skocznym charlestonem, który zaskoczył jurorów. Otrzymała cztery dziesiątki od sędziów i później nie kryły swojego szczęścia przed kamerami. Matka Katarzyny Zillmann w rozmowie z reporterem Kozaczka zdradziła, jaką ma relację z dziewczyną sportsmenki — Julią Walczak. Padły zaskakująco szczere słowa.

Matka Katarzyny Zillmann szczerze o relacji z dziewczyną córki. Czy panie się lubią?

Matka Katarzyny Zillmann w wywiadzie dla Kozaczka nie kryła szczęścia po wystąpieniu z córką na jednym parkiecie. Dla Ludwiki Zillmann była to bardzo ważna chwila, kiedy mogła wesprzeć swoje dorosłe dziecko. Matka sportsmenki w rozmowie wprost stwierdziła, że po tym, jak poznała wybrankę serca Katarzyny Zillmann, czuje, że ma w domu drugą córkę!

Ja ją traktuję jako drugą córkę. Cudowna dziewczyna. Taka spokojna. Jak chce się coś dowiedzieć, to nawet często do niej dzwonię. Najpierw do niej, zamiast do Kasi. Wiem, że Kasia może być zmęczona, czasami nawet trochę nerwowa, zapracowana, a ona mi zawsze coś doradzi. To jest w ogóle mądra i cudowna dziewczyna — podkreśliła Ludwika Zillmann.

