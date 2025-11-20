Marianna Schreiber od dawna wzbudza mieszane emocje wśród opinii publicznej. Teraz zrzuciła prawdziwą bombę. Okazuje się, że ponownie zdecydowała się rozstać z Piotrem Korczarowskim. Wyjaśniła, co ich poróżniło.

Kontrowersje wokół Marianny Schreiber

Marianna Schreiber to obecnie postać, której nie trzeba przedstawiać — jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej kontrowersyjnych osobowości w polskim internecie. Jej aktywność regularnie wywołuje lawinę emocji i komentarzy, zarówno w sieci, jak i poza nią.

Dała się poznać jako polityk, (zakładając własną partię), uczestniczka walk typu freak fight, a także bohaterka kontrowersyjnego reality show „Królowa Przetrwania”. Jej burzliwe życie prywatne, zwłaszcza związek z Piotrem Korczarowskim, również nieustannie stanowi zainteresowanie opinii publicznej. Zwłaszcza z uwagi na to, że ostatnio wiele mówiło się o ich rozstaniu. Jak się dziś okazało, nie ostatnim.

ZOBACZ TAKŻE: Marianna Schreiber i Piotr Korczarowski żyją w białym związku: „Nie ma mowy, żeby coś się działo!”

Od zaręczyn do rozstania?

W lipcu tego roku para powiadomiła o tym, że zdecydowała się na rozstanie.

Niestety, nie jesteśmy już razem – napisała wówczas Schreiber.

Niezależnie od wcześniejszych wydarzeń, już po miesiącu Schreiber opublikowała fotografię, na której jej ręka spoczywała na udzie Korczarowskiego. Uwagę natychmiast przyciągnął pierścionek na jej palcu. Na pytanie dziennikarzy Pudelka dotyczące tej biżuterii, celebrytka odparła:

Po prostu powiedziałam tak.

Kiedy dopytano ją, czy to oznacza, że można jej gratulować zaręczyn, Schreiber uchyliła się od jasnej odpowiedzi.

Przede wszystkim możecie mi gratulować mężczyzny, który kocha mnie i moją córeczkę – usłyszał Pudelek.

Szczęśliwe chwile nie trwały jednak długo. Celebrytka zdecydowała się ponownie ogłosić zerwanie.

ZOBACZ TAKŻE: Marianna Schreiber wytoczy proces Telewizji Republika? Żąda od stacji przeprosin i 50 TYSIĘCY złotych

Schreiber ZNOWU rozstała się z Korczarowskim

Mimo że we wtorek para, obchodząc urodziny Marysi, wydawała się szczęśliwa, a Piotr obdarował ukochaną naszyjnikiem z krzyżem, już w czwartek wieczorem celebrytka nieoczekiwanie ogłosiła koniec związku.

Najpierw na jej Instastories pojawiła się krótka informacja: „Rozstaliśmy się”, by chwilę później uzupełnić ją nagraniem z wyjaśnieniem okoliczności rozstania.

Myślę, że należy Wam się kilka słów prawdy. Zanim media to rozdmuchają, chcę powiedzieć, że rozstaliśmy się z Piotrem ostatecznie. Nie będzie już żadnych powrotów – zaczęła.

Następnie Schreiber podzieliła się dość ogólnymi przyczynami rozstania.

Po prostu wyszło po czasie, że patrzymy zupełnie inaczej na rzeczywistość i gdzieś tam te nasze dwa światy nie schodzą się po drodze w jeden. Uznaliśmy, że tak będzie dla nas lepiej, bo po prostu obydwoje momentami ciągnęliśmy się w dół. (…) – mówi Schreiber.

Podsumowując, wystosowała kilka serdecznych słów pod adresem swojego ekschłopaka.

Piotrowi życzę jak najlepiej, dużo szczęścia, mam nadzieję, że znajdzie miłość swojego życia i osobę, która będzie go popierała tam, gdzie ja nie potrafiłam. No i dziękuję mu za wszystko – skwitowała.

Myślicie, że to faktycznie definitywny koniec?

ZOBACZ TAKŻE: Marianna Schreiber grozi pozwem TV Republika. „Zostałam potraktowana gorzej jak sz***a”