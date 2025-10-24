Marianna Schreiber i Piotr Korczarowski żyją w białym związku: „Nie ma mowy, żeby coś się działo!”
Celebrytka wyraziła jasno swoje zdanie.
Marianna Schreiber chętnie chwali się szczegółami życia prywatnego w mediach społecznościowych. Celebrytka przeszła wiele burz w życiu uczuciowym. Po głośnym rozwodzie z Łukaszem Schreiberem związała się z Przemysławem Czarneckim. Później jednak ich drogi się rozeszły. Aktualnie Marianna Schreiber oddała serce innemu mężczyźnie — Piotrowi Korczarowskiemu. Teraz zdobyła się na odważne wyznanie w sprawie ich intymności.
Marianna Schreiber i Piotr Korczarowski żyją w białym związku. Czekają z seksem do ślubu!
Marianna Schreiber nagrała film na YouTube, w którym opowiada o kulisach związku z Piotrem Korczarowskim. Celebrytka przy okazji zdradziła, że żyje z nim w białym związku, czyli para nie współżyje ze sobą seksualnie. Mimo że aktywistka jest po rozwodzie, to zapewniła, że zacznie uprawiać miłość z ukochanym tylko wtedy, jeśli wezmą ślub:
Żyjemy w białym związku. Do ślubu w ogóle nie ma mowy, żeby cokolwiek między nami fizyczne się działo […], więc nie ma czegoś takiego — podsumowała Marianna Schreiber.
To nie koniec. Piotr Korczarowskim potwierdził zdanie partnerki i dodał, że również chciał, żeby żyli w białym związku. Para ma osobne sypialnie i nie wyobraża sobie na ten moment spać w jednym łóżku:
Do ślubu osobne sypialnie. […] Nawet emocjonalnie między nami nic nie jest, totalnie — dodał mężczyzna.
Piotr Korczarowski szczerze o relacji z Marianną Schreiber. „My do wielu rzeczy nie podchodzimy poważnie”
Piotr Korczarowski i Marianna Schreiber tworzą burzliwy związek. Mimo że spotykają się ze sobą dopiero od kilku miesięcy, to już mają za sobą kilka kryzysów. Celebrytka nawet mówiła, że rozstała się z partnerem, a później do niego wróciła. Teraz zdaje się między nimi układać, a mężczyzna w rozmowie z Kanałem Zero wspomniał o tym, że ich relacja jest… bardzo luźna:
My do wielu rzeczy nie podchodzimy poważnie. Ostatnio ona powiedziała coś o jakiejś partii politycznej. Ja do niej: „Co ty w ogóle gadasz?”, a ona: „A, tak sobie, wiesz” […]. Tak samo było z zaręczynami. Marianna wrzuciła swoją dłoń na moim kolanie, miała pierścionek z różańcem, a ludzie od razu założyli, że skoro pierścionek to zaręczyny — mówił.