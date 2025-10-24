Marianna Schreiber chętnie chwali się szczegółami życia prywatnego w mediach społecznościowych. Celebrytka przeszła wiele burz w życiu uczuciowym. Po głośnym rozwodzie z Łukaszem Schreiberem związała się z Przemysławem Czarneckim. Później jednak ich drogi się rozeszły. Aktualnie Marianna Schreiber oddała serce innemu mężczyźnie — Piotrowi Korczarowskiemu. Teraz zdobyła się na odważne wyznanie w sprawie ich intymności.

Marianna Schreiber i Piotr Korczarowski żyją w białym związku. Czekają z seksem do ślubu!

Marianna Schreiber nagrała film na YouTube, w którym opowiada o kulisach związku z Piotrem Korczarowskim. Celebrytka przy okazji zdradziła, że żyje z nim w białym związku, czyli para nie współżyje ze sobą seksualnie. Mimo że aktywistka jest po rozwodzie, to zapewniła, że zacznie uprawiać miłość z ukochanym tylko wtedy, jeśli wezmą ślub:

Żyjemy w białym związku. Do ślubu w ogóle nie ma mowy, żeby cokolwiek między nami fizyczne się działo […], więc nie ma czegoś takiego — podsumowała Marianna Schreiber.

