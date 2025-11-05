Nowa pierwsza dama zdradziła kulisy swojej rozmowy z Agatą Dudą i opowiedziała, jak zmieniło się jej życie po objęciu tej wyjątkowej roli, jaką jest bycie Pierwszą Damą.

Nowa rola Marty Nawrockiej

Trzy miesiące temu Marta Nawrocka została pierwszą damą. Jej życie odmieniło się o 180 stopni, ponieważ jeszcze niedawno pełniła służbę w mundurze celniczki, a dziś reprezentuje Polskę u boku prezydenta. Z dnia na dzień znalazła się w centrum zainteresowania mediów i opinii publicznej.

Zanim jednak objęła swoją nową funkcję, Marta Nawrocka spotkała się z Agatą Kornhauser-Dudą, by porozmawiać o tym, co ją czeka.

Spotkałam się z nią, żeby porozmawiać o tym, co mnie czeka. Opowiedziała. Doradziła. Było to dla mnie bardzo ważne spotkanie — ujawniła w rozmowie z magazynem „Viva!”.

Nowa pierwsza dama nie ukrywa, że rozmowa z poprzedniczką pomogła jej zrozumieć wyzwania, które niesie ze sobą życie w Pałacu Prezydenckim. Nie zawsze jest to łatwa droga i pełna sukcesów.

Pani Agata Duda wybrała drogę bez rozgłosu medialnego, ale znaczącą i wartościową. W jej działaniu było wiele dobra, które nie zawsze dostrzegała opinia publiczna — przyznała.

Choć wiele osób porównuje ją do Agaty Dudy, Marta Nawrocka jasno podkreśla, że chce iść własną drogą. To ona chce pokazać, swoją siłę i moc w ukazaniu Polski w sposób piękny i wartościowy.

Nie nazwałabym tego przeciwieństwem i nie chciałabym być porównywana do poprzednich pierwszych dam. Każda kobieta, która znalazła się w tej niezwykłej, a zarazem delikatnej roli, oddała jej część siebie. Nie ma jednej recepty na to, jak być pierwszą damą.

Marta Nawrocka zdradziła też, że chce nadać swojej funkcji nowy sens, który jest bardziej ludzki i pełen empatii do Polaków:

Chciałabym wykorzystać ten czas na bycie blisko ludzi, naprawdę blisko. Chcę słyszeć, jak mówią o swoich lękach, radościach i codziennych sprawach, które budują naszą wspólnotę od środka — wyznała.

Jak dodała, jej misją jest tworzenie mostów między światem polityki a codziennym życiem Polaków. Pierwsza Dama ma zamiar zaprezentować się, jako kobieta pełna miłości i wiary w drugiego człowieka. Jak zaznaczyła nie ma zamiaru udawać kogoś, kim nie jest.