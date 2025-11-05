Marta Nawrocka znalazła się na okładce magazynu Viva! Pierwsza dama nie tylko zapozowała w wyjątkowej sesji, ale również udzieliła interesującego wywiadu, odsłaniając kulisy życia prywatnego i zawodowego. Teraz ekspertka ds. wizerunku oceniła, jak wypadła na swojej pierwszej okładce.

Co usłyszała Marta Nawrocka od Agaty Dudy? Pierwsza dama zdradziła szczegóły spotkania

Ekspertka oceniła okładkę Marty Nawrockiej

Karol Nawrocki od momentu zaprzysiężenia, które miało miejsce 6 sierpnia, ma dość intensywny i pracowity czas. Nie inaczej jest w przypadku jego żony Marty Nawrockiej, która od początku kadencji swojego męża jest bardzo aktywna i chętnie udziela się publicznie.

Teraz Marta Nawrocka wzięła udział w nowym projekcie i pojawiła się na okładce magazynu Viva! oraz udzieliła wywiadu. To pierwsza tak obszerna rozmowa od momentu objęcia funkcji pierwszej damy, gdzie poruszyła zarówno osobiste kwestie jak i zawodową przeszłość, czyli długoletnią służbę w strukturach służby celno-skarbowej.

Pierwsza dama na okładce „Vivy!”. Marta Nawrocka ujawnia kulisy pracy w służbie: „Jak rodzina”

Teraz dla serwisu „Plotek” ekspertka ds. wizerunku, Żaneta Kurczyńska oceniła, jak pierwsza dama wypadła na swojej pierwszej w życiu okładce. Ekspertka zwróciła uwagę na jej stylizację złożoną z białej koszuli i czarnych spodni. To klasyka, która zawsze się obroni.

Elegancja, spokój i autorytet zamknięte w jednym kadrze. Pierwsza dama wygląda tu tak, jak powinna wyglądać kobieta, która wie, że jest obserwowana — z klasą, bez krzyku, bez nadmiaru – oceniła ekspertka.

Pierwsza dama na okładce! Marta Nawrocka w nowym wcieleniu zachwyciła internautów

Specjalistka twierdzi, że duże znaczenie ma również kompozycja zdjęcia, na której widoczne są pałacowe wnętrza. Poza tym rozszyfrowała również mowę ciała Marty Nawrockiej, która ujawnia jej siłę.

Wyprostowana, ale naturalna, z tym charakterystycznym gestem dłoni przy brodzie. To ruch, który często pojawia się w sesjach biznesowych, bo mówi: »myślę, analizuję, kontroluję sytuację«. I to widać — w jej spojrzeniu jest czujność i wewnętrzna siła – tłumaczyła ekspertka.

Kurczyńska zwróciła jednak uwagę na mały szczegół. Mowa tutaj o dłoni, która niepotrzebnie i delikatnie zasłoniła twarz.