Krzysztof Gojdź, lekarz i celebryta od lat wzbudza ciekawość mediów. W ostatnim czasie głośno jest o nim za sprawą jego drogiego liftingu.

Marta Nawrocka pokazała w Nowym Jorku zupełnie inne oblicze. Nie do wiary co powiedziała do dziewczynki (WIDEO)

Krzysztof Gojdź ocenia twarz Marty Nawrockiej

W minioną niedzielę Krzysztof Gojdź pojawił się na widowni „Tańca z Gwiazdami”, gdzie w pełnej krasie zaprezentował swój nowy look. W rozmowie z Kozaczkiem ocenił, kto jego zdaniem również powinien skorzystać z usług medycyny estetycznej. W gronie wymienionych przez lekarza osób nie zabrakło nowej pierwszej damy – Marty Nawrockiej.

Nawroccy w USA. Stylizacja pierwszej damy wprawiła w osłupienie (FOTO)

Krzysztof Gojdź stwierdził, że jego zdaniem pierwsza dama będzie lepszą pierwszą damą, niż Agata Kornhauser-Duda. Co ciekawe, dodał przy tym, że uważa, iż żona Karola Nawrockiego korzystała już z usług medycyny estetycznej.

Ta twarz jednak jest w cudzysłowie rozprasowana. To widać, że nie marszczy czoła podnosząc brwi, więc na pewno baby botox miała wykonywany – powiedział Gojdź.

Małgorzata Kożuchowska oceniła styl Marty Nawrockiej. Ma dla niej cenną radę!

Krzysztof Gojdź ma radę dla Marty Nawrockiej: „Zaprosiłbym panią Martę na konsultacje”

Ja bym polecił komórki macierzyste, żeby tę skórę ujędrniać, bo jest w wieku, w którym skóra potrzebuje tego typu zabiegów – kontynuował lekarz.

Dodał też, że z chęcią zaprosiłby pierwszą damę do siebie na konsultacje: „Pytanie, czy ona tego potrzebuje, tak sama dla siebie” – podsumował.